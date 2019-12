Les retraités du Quotidien entreprennent des recours contre les syndicats

Je pense qu'on s'est fait avoir littéralement. On est tous d'accord que c'était planifié. On se sent trahis , martèle un ancien employé des presses, Réjean Bédard.

Ses pensées rejoignent celles de plusieurs retraités qui, comme lui, verront leurs revenus de pension chuter de 30 % avec la liquidation du régime de retraite prévue dans le plan de relance des journaux du Groupe Capitale Médias. La situation laisse à Réjean Bédard un goût amer, lui qui avait suivi les traces de son père au Progrès du Saguenay il y a plus de 40 ans.

Moi, quand j'étais petit, ça parlait du Progrès. Quand j'ai commencé à travailler là, j'étais bien content puis je pratiquais un métier que j'adorais. C'était le fun et j'ai aimé ma carrière. Par contre, ça a fini en queue de poisson. Réjean Bédard, retraité du Quotidien

Le ressentiment des retraités est principalement orienté vers les syndicats qui ont travaillé à mettre sur pied les coopératives devant relancer les six journaux du groupe.

Les retraités estiment avoir été traités injustement et de façon discriminatoire par le syndicat qui a mis tout son financement, tout son personnel, toutes ses ressources pour les employés qui sont au travail alors qu'il doit aussi défendre les retraités , affirme le porte-parole des retraités du Quotidien, Serge Lemelin.

Il assure que ceux-ci n'ont eu aucun appui d'actuaire, de comptable ou de soutien juridique pour essayer d'empêcher la liquidation du régime de retraite qui laisse certains ex-travailleurs presque dans l'indigence, d'autant plus qu'ils perdent aussi une couverture d'assurance avantageuse au moment de leur vie où ils en ont le plus besoin.

Les requêtes individuelles visant à dénoncer la situation seront remises au juge qui doit décider le 18 décembre s'il entérine ou non les projets de coopératives.

Lorsqu'on demande à Serge Lemelin s'il ne craint pas que ces requêtes fassent échouer le projet vu comme la seule planche de salut pour son ancien journal, il répond : Je pense que les syndicats qui ont initié ça ont bien mal pensé que de croire que les seuls qui auraient à payer ce seraient les retraités .

La Fédération nationale des communications de la CSN, visée par les recours, n'a pas souhaité commenter la démarche.