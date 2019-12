L’Océanic échange le défenseur Vincent Martineau contre des choix de repêchage

En échange de ce joueur et d’un choix de sixième ronde au prochain repêchage, l’équipe rimouskoise obtient quatre choix de repêchage, soit un choix de troisième ronde en 2022 ainsi qu’un choix de huitième tour et deux choix de quatorzième tour en 2020.

Vincent Martineau faisait partie d’un groupe de quatre joueurs de 20 ans chez l'Océanic et avait été retiré de l'alignement en raison du retour de l'attaquant D’Artagnan Joly. Les règles de la LHJMQLigue de hockey junior majeur du Québec stipulent que seuls trois joueurs de 20 ans peuvent être en uniforme.

La prochaine période de transactions de la ligue débutera dimanche et se poursuivra jusqu’au 6 janvier. Les joueurs de plus de 19 ans et les Européens peuvent être échangés en dehors de cette période.