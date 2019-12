Un groupe de Saskatoon sera l'une des têtes d’affiche des prix Juno

Les Sheepdogs, eux-mêmes lauréats d’un prix Juno en 2012 et en 2014, seront accompagnés sur scène par plusieurs artistes de renom, dont Jim Cuddy de Blue Rodeo, ainsi que les membres de Billy Talent, Eagle & Hawk, Hollerado, The Hunter Brothers, Splash’n Boots et The Strumbellas.

Les profits de la soirée seront versés à MusiCompte, un organisme de bienfaisance chargé de promouvoir l’enseignement de la musique au Canada.

Le bassiste des Sheepdogs, Ryan Gullen, affirme que son groupe est très heureux de participer à cet événement et d’utiliser la musique pour aider à amasser de l’argent qui servira à améliorer les programmes de musique scolaire dans sa ville natale de Saskatoon.

Les programmes de musique dans les écoles sont importants. Cela a contribué à faire de nous le groupe que nous sommes Ryan Gullen, bassiste, The Sheepdogs

Ewan Currie [autre membre des Sheepdogs] et moi, nous nous sommes rencontrés en 7e année dans l’orchestre de l’école alors que nous jouions tous les deux de la clarinette. Ce que nous avons appris pendant cette période nous a aidés à grandir comme musiciens, précise-t-il.

La semaine d’événements musicaux entourant les prix Juno sera lancée le 9 mars et culminera avec la diffusion du gala en direct, le dimanche 15 mars.

Avec les informations de CBC News