Les Argonauts congédient Corey Chamblin et embauchent Ryan Dinwiddie

Les Argonauts ont terminé dans les bas-fonds de la Division est la saison dernière après avoir maintenu une fiche de 4-14. La formation torontoise n'a pas réussi à se qualifier en éliminatoires pour une deuxième année de suite.

Avant d'accepter l'offre des Argonauts, Dinwiddie a occupé le poste d'entraîneur des quarts des Stampeders de Calgary de 2016 à 2019.

« Je suis emballé et honoré de faire partie d'une organisation au passé si riche et je suis extrêmement reconnaissant d'avoir cette occasion, déclare Dinwiddie dans le communiqué des Argonauts. L'objectif ultime est de gagner la Coupe Grey et j'ai hâte de me mettre à la tâche. »

Le 45e pilote dans l'histoire de l'équipe a fait ses armes dans l'organisation des Alouettes, en 2013 et 2014, à titre d'instructeur du contrôle de la qualité en attaque.

« Ryan est l'un des meilleurs jeunes instructeurs dans la Ligue canadienne de football en ce moment, affirme le président Bill Manning. Nous croyons qu'il va donner l'exemple pour établir le type de culture dont nous avons besoin afin que les Argonauts connaissent du succès. »