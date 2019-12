Québec se défend de raser la forêt Cyriac pour sauver des emplois

En réponse aux accusations lancées plus tôt cette semaine par les opposants à la coupe forestière, le ministère des Forêts admet que tous les arbres disponibles en forêt publique aux Saguenay-Lac-Saint-Jean sont déjà attribués à des scieries de la région. Mais, il se défend d'utiliser la tordeuse des bourgeons de l'épinette comme prétexte pour raser la forêt Cyriac et sauver des emplois avant la création d'une aire protégée.

Dans les peuplements visés par le plan spécial, 90 % des sapins et des épinettes blanches sont affectés par la tordeuse des bourgeons de l'épinette. Le taux de mortalité de ces mêmes arbres, on l'évalue entre 8 % et 10 %, donc on est déjà en situation de mortalité.

Catherine Thibeault, conseillère en communication au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs