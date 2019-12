La mère du bon Samaritain de Hamilton intente une poursuite de 1,5 million de dollars

Amal Alzurufi a déposé une plainte auprès d'un tribunal de Hamilton, affirmant que les ambulanciers n'avaient pas reconnu ou suivi les procédures appropriées après que Yosif Al-Hasnawi, 19 ans, eut été atteint par balle.

Ils ont ignoré avec négligence et imprudence les plaintes et les symptômes de Yosif , peut-on lire dans la déclaration déposée par l'avocat Gregory McKenna, de Hamilton.

La déclaration affirme que les ambulanciers ne l'ont pas non plus transporté d'une manière sûre et appropriée et l'ont emmené dans un hôpital plus éloigné que l'hôpital général de Hamilton.

En conséquence, la mère d'Al-Hasnawi, ses deux sœurs et ses deux frères ont subi des blessures mentales et émotionnelles extrêmes , allègue la poursuite.

Aucune des affirmations de la poursuite n'a été prouvée devant les tribunaux, et aucun exposé de la défense n'a été déposé.

Le service de police de Hamilton, le service d’ambulancier de Hamilton et celui de l'hôpital St-Joseph ont refusé de commenter puisque l'affaire est devant les tribunaux.

Le service ambulancier de Hamilton demeure déterminé à servir les résidents et les visiteurs de la ville de Hamilton, nos pensées continuent d'être avec tous ceux qui sont touchés par cette affaire. Michael Sanderson, chef du service ambulancier de Hamilton

Il s'agit de la deuxième poursuite contre la police, les ambulanciers paramédicaux et l'hôpital St-Joseph relativement à la mort d'Al-Hasnawi, survenue le 2 décembre 2017. Son père, Majed, a intenté une poursuite de 10 millions de dollars en 2018.

Une soirée qui tourne mal

La nuit de sa mort, Amel Al-Hasnawi est sorti de la mosquée avec son petit frère et deux amis un peu avant 21 h.

Ils ont alors vu ce qu'ils ont cru être deux personnes accostant un homme âgé vulnérable et Al-Hasnawi leur a demandé d'arrêter.

Dale King et James Matheson, les deux hommes en question, ont traversé la rue et ont eu une conversation tendue avec Al-Hasnawi. King a montré son pistolet Derringer de calibre .22 chargé et Matheson a tiré sur Al-Hasnawi au moins une fois.

Al-Hasnawi, bien qu'il ait vu l'arme à feu, les a poursuivis et King a tiré une fois pendant qu'il courait.

Un jury a déclaré le mois dernier que Dale King n'était pas coupable de meurtre au deuxième degré pour cause de légitime défense.

La poursuite demande 500 000 $ en dommages-intérêts punitifs, 300 000 $ pour choc nerveux et dommages-intérêts généraux et 750 000 $ en dommages-intérêts en vertu de la Loi sur le droit de la famille.

La famille demande également le remboursement des frais funéraires et médicaux au nom des sœurs d'Al-Hasnawi, Fatima, 9 ans, Aaminah, 6 ans, et des frères Mahdi, 17 ans, et Ahmed, 15 ans.

Avec les informations de Samantha Craggs, CBC