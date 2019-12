Rose-Line Brasset fait voyager les jeunes avec sa série Juliette

Grande voyageuse dans l'âme, l'écrivaine Rose-Line Brasset partage depuis six ans sa passion du voyage aux adolescents d'ici et d'ailleurs. Elle vient d'ailleurs de signer un contrat avec la Chine et la République Tchèque.

C'est à la demande de sa fille que Rose-Line Brasset se plonge dans l'écriture de la première aventure de Juliette.

On est en 2012 et les contrats se font plus rares cette année -là pour la journaliste-pigiste. Ma fille m'a dit : "pourquoi tu ne raconterais pas, dans un roman jeunesse, nos aventures de voyages?" , se souvient l'écrivaine.

Rose-Line Brasset entame alors l'écriture de Juliette à Barcelone, « son roman le plus fantaisiste » avoue celle dont la série comprend maintenant treize tomes.

La couverture de la plus récente aventure de Juliette en bande dessinée à Londres à gauche. Celle du roman publié en 2014 sur les aventures de la voyageuse à Barcelone. Photo : Hurtubise

Plusieurs éditeurs se montrent intéressés par les aventures de Juliette et c'est finalement aux éditions Hurtubise que la série voit le jour.

Je tenais à ce qu'il y ait un volet éducatif à la fin de chaque roman, c'était important pour moi. Je voulais qu'il reste quelque chose de tangible aux enfants quand ils terminent leur roman . Rose-Line Brasset, écrivaine

On retrouve donc dans chaque livre de la série un petit lexique, des notions d'histoire, de culture et une liste de lieux à visiter.

Juliette et la famille

Juliette est une jeune fille curieuse et intelligente qui voyage avec sa mère journaliste spécialisée en voyage. Ensemble, elles vivent toutes sortes de péripéties largement inspirées des aventures vécues par Rose-Line Brasset et sa fille.

L'entrevue

La Juliette des romans, c'est plutôt ma fille. Je racontais ses petites gaffes, ses réflexions. Mi-vérité, mi-fantaisie. Six ans plus tard, Juliette c'est un peu moi, encore beaucoup ma fille, et aussi, toutes les petites filles que je rencontre dans les salons du livre. Rose-Line Brasset

Mère et fille visitent ensemble divers lieux comme Athènes, New York, Londres ou encore Amsterdam : des endroits que Rose-Line et sa fille ont véritablement visités.

Aux romans se sont ajoutées dernièrement des bandes dessinées. L'occasion pour les plus jeunes de découvrir les aventures de la voyageuse.

Les prochaines destinations de Juliette devraient la mener à Tokyo et Mexico.