Portes ouvertes à l’usine Rayonier de Béarn : à la recherche d’employés

L’usine Rayonier de Béarn a tenu une journée porte ouverte jeudi dans le but de combler son besoin de main-d’œuvre. La scierie, qui emploie actuellement plus de 120 travailleurs, cherche à pourvoir une douzaine de postes. Plusieurs départs à la retraire sont aussi prévus dans un avenir rapproché.

Quelques curieux se sont rassemblés pour voir de quelle façon l’usine de Béarn produit 110 millions de pieds-planche de bois d’œuvre par année.

Mais ce que la surintendante des ressources humaines recherche, elle, ce sont les futurs employés de son usine.

Il en manque plusieurs, comme l’explique Michelle Parent. On a besoin de quatre mécaniciens, cinq journaliers et deux électriciens , énumère-t-elle.

Dix-huit travailleurs de l’usine ont présentement plus de 35 ans d’expérience. On a un défi de retraite qui s’en vient. Donc, on veut engager le monde tout de suite et commencer l’entraînement [formation] , ajoute Michelle Parent.

Le nouveau système automatique de classification des planches de Rayonier Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

Le département des ressources humaines compte multiplier les façons innovantes d’attirer des travailleurs, comme de les recruter alors qu’ils sont encore sur les bancs d’école.

Investir même quand le marché est instable

Le contexte économique mondial dans l’industrie du bois d’œuvre a connu des jours meilleurs. Ce n’est pas ce qui a freiné les investissements dans l’usine de Béarn au cours de la dernière année. Plusieurs équipements ont été ajoutés ou modernisés.

L'usine de Rayonier à Béarn Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

À l’automne 2018, on a débuté la construction d’un troisième séchoir, qui a été mis en marche en janvier 2019. À l’été 2019, on a installé un système automatique de classification des planches. On a aussi modernisé notre système de classement de billes au sciage. Ces trois projets-là, c’est environ 6,6 millions d’investissements qu’il y a eu à Béarn , explique le directeur général de l’usine, Pascal Champoux.