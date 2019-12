Le projet éolien d'Anse-Bleue sonne l'alarme pour les DSL de la Péninsule acadienne

Anse-Bleue, comme la plupart des DSL, n'a pas de règles de zonage ou une représentation politique comme une municipalité.

Mais le débat au sujet de projet éolien dans contribue à ce que l'organisation du territoire dans ces régions puisse faire de grands bonds en avant.

Le président du DSL de Pokemouche et vice-président de la Commission des services régionaux, Jacques Boucher, souhaite que les 32 DSL aient un plan de zonage, au même titre que les municipalités.

Plusieurs citoyens sont inquiets de savoir que des éoliennes seront construites près des maisons. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Dernièrement, ce qui a peut-être activé la chose, c'est le cas des éoliennes à Anse-Bleue, affirme-t-il. Les médias ont rapporté que la seule façon d'empêcher quelque chose du genre, c'est de critiquer. Donc, ça ne tient pas debout. Je pense que tout le territoire de la Péninsule devrait être zoné, peut-être pas de manière aussi élaborée qu'une municipalité. Ça permettrait d'identifier des lieux propices pour faire certains projets, comme les éoliennes.

Le maire de Bertrand, Yvon Godin, a tenu des propos qui allaient dans ce même sens à l'émission La Matinale, à Radio-Canada.

Même s'ils ne sont pas municipalisés ou n'ont pas un maire, les DSL auraient des règlements de secteurs, des arrêtés de zonage qui font en sorte que ça peut être inscrit que s'il y a des éoliennes ça doit être à une telle distance des maisons. Pour eux, il n'y a aucune distance parce qu'ils n'ont pas de règlement de zonage.

Yvon Godin, maire de Bertrand au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / René Landry

La prise de conscience est en train de se faire, selon le maire de Bertrand.

Je dois vous dire qu'ici depuis que ça se passe [le débat sur le projet éolien] ç'a fait réaliser beaucoup de choses aux DSL. Un plan municipal, c'est quelque chose qu'ils refusaient à un moment donné. Des arrêtés de zonage feraient en sorte que, même s'ils ne sont pas municipalisés à 100 %, ils auraient quand même un contrôle sur leur territoire. Mais, la pleine municipalisation c'est le secret pour ces régions-là et aussi pour la province. On a des déficits et c'est dû en grande partie à ce qu'on n'est pas tous municipalisés.

Le président du DSL de Pokemouche, Jacques Boucher, estime qu'il tient un argument massue avec le projet de parc éolien à Anse-Bleue.

La rivière Pokemouche Photo : Radio-Canada / René Landry

Il faut protéger nos rivières, insiste-t-il. Il faut protéger l'esthétique. Quand on passe dans une municipalité, on passe toujours dans deux ou trois DSL, soit avant, soit après. L'image de la Péninsule, elle est à l'échelle de la Péninsule. Il faut que les DSL soient traités au même titre quand ça vient à l'environnement ou à l'esthétisme et ces choses-là.

Je pense que c'est le temps de le faire. Jacques Boucher, président du DSL de Pokemouche

Jacques Boucher indique que des demandes ont déjà été faites au gouvernement pour connaître les grandes lignes directrices, la marche à suivre.