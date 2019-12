Une visite chez Maître Canard

Maître Canard est une jeune ferme d'élevage de canards en action depuis le printemps 2019 au Bic, à Rimouski. La ferme prône un élevage naturel, sans gavage, au grand air de la région. Le propriétaire se bute cependant aux normes du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, le MAPAQ qui l'oblige à se rendre à l’île d'Orléans pour abattre les canards.

Dans sa microferme au Bic, Ghislain Côté, alias Maître Canard, nous fait entrer dans son garage, là où cancanent des canards de type Coureur indien, de 9 semaines.

Encore adolescents, ces canards, Coureurs indiens, sont rares dans le paysage québécois. Photo : Radio-Canada / Shanelle Guérin

Ils sont dans leur période d'adolescente , raconte Maître Canard en s'esclaffant. Cette espèce est connue pour sa production d’œufs. Les Coureurs indiens pondront un œuf par jour en période estivale. Les œufs seront vendus aux restaurateurs et une portion sera gardée pour les particuliers qui seraient intéressés. Ça fait des miracles dans les pâtisseries , révèle Ghislain Côté.

En plus des Coureurs indiens, Ghislain Côté cohabite avec des canards d'élevage comme des Appleyard argentés, des Rouen, des Canards de Saxe, des Ancona et des Duclair. Il explique que ce sont des espèces abandonnées de nos paysages agricoles en raison de leur petite taille.

Maître Canard s'assure de la survie des espèces : Je trouvais qu'il y avait une importance de garder ces espèces-là et de les garder vivantes. D'assurer une certaine biodiversité animale en agriculture.

Le canard est offert chez Maître Canard ou dans les restaurants Chez St-Pierre, au Bic, et l'Arlequin, à Rimouski. Photo : Radio-Canada / Shanelle Guérin

La ferme d'élevage de canards de Ghislain Côté s'inscrit dans une économie fermée, c'est-à-dire qu'il produit et vend localement. Ses activités se limitent à un rayon de 50 kilomètres. Or, les normes imposées par le MAPAQministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec vont à l'encontre de sa démarche de proximité.

Pour répondre aux normes du MAPAQministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec , on doit faire un 600 kilomètres aller-retour. On doit se rendre jusqu'à l'île d'Orléans pour aller à l'abattoir qui a le permis pour abattre le canard , décrie-t-il.

Par ailleurs, la ferme Maître Canard mise sur le bien-être animal en offrant à ses bêtes des conditions de vie idéales. Et quand on est obligé de leur faire subir un stress comme ça pour les amener à l'abattoir, c'est sûr que ça peut remettre en question notre projet d'élevage.

Ghislain Côte cherche donc activement une solution qui permettrait de mettre en place les infrastructures nécessaires en région. Selon lui, il s'agit d'une des solutions pour développer les régions. Ça favorise la rétention des jeunes qui ont des idées de projets comme ça à échelle plus humaine pour s'inscrire dans des circuits courts , avance-t-il.

Victime de son succès, Maître Canard planifie d'agrandir sa ferme dans la proche année. Il souhaite offrir plus d'espace aux 600 canards qui se partageront le pâturage.