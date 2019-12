Une collecte de sang à Baie-Comeau en prévision des Fêtes

Héma-Québec tient une collecte d'urgence au Centre Henry-Leonard de Baie-Comeau, mercredi et jeudi. L'organisme souhaite remplir ses banques de sang à l'approche du temps des Fêtes puisque les dons seront moins nombreux au cours des prochaines semaines en raison des jours fériés.

Lors de la première journée de collecte à Baie-Comeau, mercredi, Héma-Québec a récolté 287 dons, soit une soixantaine de plus que l’objectif qui avait été fixé.

Le superviseur de collecte pour Héma-Québec, Yvan Lemieux, espère qu’au moins 425 personnes feront don de leur sang pendant les deux journées de collecte.

La dernière fois qu'on est venus à Baie-Comeau, c'est au mois d'août, dit-il. Donc tous les donneurs potentiels sont admissibles au don. Avec la population qu'il y a ici, on est facilement capables d'aller les chercher.

Héma-Québec espère amasser 425 unités de sang à Baie-Comeau. Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

Héma-Québec tente toujours d'avoir assez de sang en banque pour pouvoir en fournir aux receveurs pendant huit jours sans recevoir de nouveaux dons.

Présentement, les banques ne sont pas assez remplies pour certains groupes sanguins, affirme Yvan Lemieux.

Présentement, comme dans les O positif, on est à 4.6 jours de réserves et les O négatif, à 4.5 jours. On essaie d'atteindre une réserve de 8 jours avant la période des Fêtes.

Yvan Lemieux croit que cette collecte organisée en urgence va permettre à Héma-Québec de garnir suffisamment ses réserves au moins pour répondre à la demande pendant le temps des Fêtes.

Avec les informations de Marlène Joseph-Blais