La Vallée-de-l'Or s'oppose au Centre d'acquisitions gouvernementales

La MRC joint ainsi sa voix à celle de la Ville de Rouyn-Noranda et des Chambres de commerce de la région, entre autres, qui ont récemment adopté des résolutions demandant à Québec de faire marche arrière.

Selon le préfet, Martin Ferron, le mécontentement est grand dans le milieu pour ce projet, qui vise à centraliser les achats effectués par le gouvernement.

Ça dévitalise les milieux, lance-t-il. Ça va créer des fermetures d'entreprises. Si tout est centralisé à Québec, ce sont de grands fournisseurs qui ne sont peut-être pas installés ici qui appliquent sur ces contrats-là. Ce qui va faire que nos papeteries, nos commerces d'équipements de fournitures diverses vont perdre un chiffre d'affaires qui est peut-être la marge de profit dans une année qui va faire que leurs entreprises soient viables. On va arriver un beau matin pour s'approvisionner, vous et moi, et nos magasins vont être fermés.

La MRC de la Vallée-de-l'Or comprend mal la stratégie de Québec, qui pourrait mettre un frein au développement local et régional.

«Ce n'est pas une économie réelle parce qu'on va perdre d'un autre côté des emplois, des taxes, des revenus autres. Au bout de la ligne, ce n'est pas un bon projet de loi pour nous autres», ajoute le préfet de la MRCVO.

Le projet de loi 37 est présentement à l'étude en commission parlementaire à l'Assemblée nationale.