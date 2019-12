Livraison des colis : Postes Canada met le paquet pour la période des fêtes

C'est dans le vacarme assourdissant des chariots remplis de colis que les 200 employés qui travaillent dans ce centre se relaient depuis minuit pour trier et acheminer les milliers de paquets qui transitent par ici.

Les 200 employés du centre de tri de Postes Canada situé sur l'avenue Wilkes à Winnipeg sont mobilisés depuis quelques semaines pour relever le défi. Photo : Radio-Canada

Selon la gestionnaire des opérations postales à Winnipeg, Lynne Tétreault, l'atmosphère est la même depuis près de trois semaines.

« Depuis le 25 novembre, nos équipes sont en pleine activité. On a même dû ajouter du temps de travail pour nos opérations, nous avons beaucoup de travail, mais il règne un bon esprit d'équipe », explique-t-elle. Elle dit que le personnel travaille quasiment 24h sur 24h.

Il faut dire que le travail à abattre est immense : 1,7 million de colis sont livrés par jour à l'échelle du pays, soit une hausse de 35 % par rapport à l'an dernier.

Lundi dernier seulement, 2,2 millions de colis ont été livrés dans tout le Canada, en plus des 960 000 articles pendant la fin de semaine dernière. « Dimanche, nous avons livré 15 000 colis dans tout le Manitoba », souligne Lynne Tétreault.

Lynne Tétrault, gestionnaire des opérations postales à Winnipeg. Photo : Radio-Canada

D'après Lynne Tétreault, cette hausse vertigineuse est due au fait que de plus en plus de personnes font des achats en ligne.

Afin de relever le défi, Postes Canada a renforcé ses équipes en embauchant des travailleurs saisonniers. L'entreprise a recruté 3800 travailleurs au plan national pour cette période exceptionnelle de l'année.

À Winnipeg, en plus des 530 employés répartis dans les 5 centres de tri de Postes Canada, 55 employés saisonniers se sont ajoutés à l'effectif.

Pour le moment, aucun retard de livraison n'est à déplorer dans la province, selon Lynne Tétrault. « Ici, ça roule très bien. On n'a pas eu de tempête de neige, ce qui nous aide pour ce qui est de la livraison des colis », indique-t-elle.

Pour s'assurer qu'un colis arrive à destination à temps, la gestionnaire des opérations postales à Winnipeg conseille de l'envoyer avant le 21 décembre, en optant pour un envoi express.

1,7 million de colis sont livrés par jour à l'échelle du pays, soit une hausse de 35% par rapport à l'an dernier. Photo : Radio-Canada

« Vous allez payer un tout petit peu plus, mais on va pouvoir le livrer à temps », promet-elle. Par ailleurs pour limiter le risque de vols des colis devant les maisons, Postes Canada a mis en place un service en ligne gratuit baptisé FlexiLivraison.

« On peut ainsi se faire livrer un colis à n'importe quel bureau de poste au pays. Si on veut aller en vacances à Calgary ou Montréal, par exemple, et qu'on ne veut pas se faire livrer son colis sur son perron, on peut choisir un bureau de poste près de l'endroit où on se trouve pour le recevoir. »

Postes Canada conseille aussi de bien vérifier la politique de livraison et les engagements du détaillant lors d'un achat sur Internet et de s'assurer de recevoir l'article à temps.

Pour faciliter le travail de ses employés, l'entreprise demande également aux Canadiens de déneiger l'accès à leurs résidences ainsi que la zone autour de leur boîte aux lettres.