La démission d’Andrew Scheer suscite des réactions modestes en Saskatchewan

Depuis le discours de M. Scheer à la Chambre des communes, cet avant-midi, les réactions locales se font au compte-gouttes.

Dans une courte déclaration écrite, le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, remercie Andrew Scheer pour les services qu'il a rendus aux Canadiens en tant que chef du Parti conservateur et lui souhaite, à lui ainsi qu'à sa famille, tout le succès possible .

Sur Twitter, l’ex-premier ministre Brad Wall remercie lui aussi Andrew Scheer pour son service comme leader du Parti conservateur .

Bon ami d’Andrew Scheer depuis 15 ans, le député conservateur saskatchewanais Michael Kram dit être un petit peu triste qu’il vienne de quitter la chefferie , mais respecte sa décision. Il a fait une très bonne job quand il était chef de notre parti et je suis heureux qu’il continue comme député de Regina-Qu’Appelle, a-t-il également souligné.

Dans la circonscription de Regina-Qu’Appelle, les électeurs ne sont pas surpris, une personne disant même qu’ il avait fait son temps . Un autre électeur pense cependant qu’ il est un bon leader .

L’Association canadienne des producteurs pétroliers (ACPP) s’est abstenue de commenter la démission d’Andrew Scheer. Dans un échange de courriels avec Radio-Canada, un porte-parole a indiqué que l’ACPP est une organisation non partisane et, par conséquent, [qu’elle] ne présente pas de commentaires au sujet des développements au sein de partis politiques .

Ce n'est pas une surprise

Stephen Kenny, professeur d’histoire émérite à l’Université de Regina et observateur de la scène politique, croit que la pression sur Andrew Scheer est devenue de plus en plus féroce [de sorte qu’]il s’est rendu à l’évidence qu’il ne pouvait plus continuer dans ces circonstances .

Sans quitter [la chefferie], il risquait vraiment une rébellion au sein du Parti conservateur. Stephen kenny, professeur d'histoire émérite à l'Université de Regina

L’Ouest canadien perd-il un allié à Ottawa? Pas selon Stephen Kenny. Andrew Scheer n'était pas le plus grand défendeur de l'Ouest , dit-il, rappelant la présence de Scott Moe et Jason Kenney au niveau provincial.

Andrew Scheer a été élu député du comté de Regina-Qu’Appelle en 2004, alors qu’il avait 25 ans. Il était le chef du Parti conservateur depuis mai 2017.