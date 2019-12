De Hearst à Tecumseh, quels gentilés pour les résidents de l'Ontario?

M. Martin donne en exemple la ville de Hearst : Dans l'usage local, on trouve, depuis une dizaine d'années, les gentilés Hearstois, Hearstoise et Hearstien, Hearstienne . Sa préférence personnelle penche plus du côté de Hearstois, Hearstoise, le suffixe —ois étant le plus fréquemment utilisé pour la création de nouveaux gentilés en français .

Il note que Hearstien m'apparaît d'ailleurs avoir le désavantage de pouvoir être rapproché de l'adjectif anglais plutôt péjoratif Hearstian, utilisé en lien avec William Randolph Hearst, un magnat controversé de la presse qui a inspiré le classique cinématographique Citizen Kane .

Autre exemple : les habitants de Penetanguishene. Depuis plusieurs décennies, dit le spécialiste des gentilés, le nom de la municipalité qui borde la baie Georgienne est fréquemment raccourci en Penetang par les francophones. On a donc déjà formé un gentilé régulier sur la base plus courte, ce qui donne Penetangois, Penetangoise.

Les habitants de Sault-Sainte-Marie, eux, n’ont pas un suffixe très commun : ils sont appelés les Saultites. Pour la petite histoire, en ancien français, un sault était un rapide. La ville a été nommée en raison des rapides dans la rivière Sainte-Marie.

Quant à Welland et Wawa, les gentilés Wellandais, Wellandaise et Wawaien, Wawaienne seraient utilisés dans des journaux depuis les années 1940 et 1970 respectivement, selon M. Martin.

Attention toutefois : selon la banque de données terminologiques et linguistiques du gouvernement du Canada, bien que les journalistes, les rédacteurs et les traducteurs doivent régulièrement créer des gentilés correspondant aux toponymes en l’absence de noms officiels, la création d’un nouveau gentilé ne le rend pas officiel .

Comment se crée un gentilé?

Le gentilé suit certaines règles de formation, selon le gouvernement : Il est possible de créer un gentilé en ajoutant tout simplement un suffixe au radical du toponyme , comme —ais, —ois, —ain et —ien.

Les gentilés ne doivent pas choquer l’oreille lorsqu’ils sont prononcés. On évitera donc de créer un nom trop long ou cocasse (comme Terre-Neuvien-Labradorien, Ottawaïen et Trois-Rivièriens). Banque de données terminologiques et linguistiques du gouvernement du Canada

Pour rappel, les habitants de Trois-Rivières au Québec sont justement appelés Trifluviens et Trifluviennes, ce terme provenant du latin tres pour « trois », et fluvus pour « fleuve, rivière ».

Une méthodologie dont M. Martin souhaite s’inspirer pour proposer un gentilé pour les habitants de Rivière des Français en Ontario - qui n’en ont pas à l’heure actuelle.

Voici donc ce que je propose : [...] Nous pourrions donc demander aux gens de Rivière des Français ce qu'ils pensent de Francofluvien, Francorivois ou Francoriverain. Ma préférence irait à Francofluvien, dans lequel on reconnaît le latin fluvius, qui peut référer aussi bien à un fleuve qu'à une rivière.

Tecumseh, dans le Sud-Ouest de l'Ontario, n’a pas non plus de dénomination propre à ses habitants. Le spécialiste propose d’y remédier avec le terme Tecumséen, Tecumséenne : Dans ce cas, nous pourrions mettre un autre suffixe que —ois, —oise à profit, et plutôt utiliser —éen, —éenne, dont la première voyelle a l'avantage de coïncider avec la dernière du toponyme tel qu'il est prononcé en français.

Le débat est encore ouvert pour nombres de villes ontariennes, dont Nipissing Ouest, Pain Court ou encore Atikokan.