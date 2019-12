Utiliser la forêt pour éliminer le styromousse

Après avoir adopté la Déclaration universelle d'urgence climatique en avril dernier, le Syndicat poursuit ses revendications en matière d'environnement.

Il vient de déposer un mémoire auprès des ministères de l'Environnement, de la Forêt, de la Faune et des Parcs afin d'inciter le gouvernement à trouver des solutions de rechange aux matériaux polluants actuellement utilisés par l'industrie.

On sait que ça ne virera pas de bord demain matin, mais ça va avancer, ça va faire son bonhomme de chemin, et ce sont les consommateurs qui vont faire évoluer cette chose-là , a précisé en point de presse le président du SPFBSLSyndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent , Maurice Veilleux.

Qui plus est, le Syndicat souligne que cette façon de faire pourrait être profitable aux producteurs de bois, puisque les résidus forestiers peuvent être utilisés dans la fabrication de contenants compostables.

En plus de valoriser davantage la fibre prélevée en forêt, cela permettrait de réduire la pollution associée à la production de pétrole et à sa transformation en plastique, soutien M. Veilleux.

C'est une façon de valoriser la fibre; on protège l'environnement et, en même temps, on n'importe pas de l'extérieur.

Maurice Veilleux, président du Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent