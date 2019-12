Pourquoi certaines routes près des Grands Lacs ferment aussi souvent en hiver?

Les tempêtes hivernales causent toujours de nombreux tracas à plusieurs automobilistes du nord de l’Ontario, mais encore plus ceux qui empruntent la route Transcanadienne, entre Batchawana Bay et Wawa.

Ce tronçon de la route 17 est fréquemment fermé pendant de nombreuses heures d’affilée, comme ça a été le cas mercredi et jeudi ou à la fin novembre, en raison de sa vulnérabilité aux bourrasques de neige en aval d'un plan d'eau, aussi connues sous le nom d' effet de lac .

Selon le météorologue Peter Kimbell d’Environnement Canada, les avertissements de bourrasques de neige se produisent assez fréquemment à l’est du lac Supérieur .

Les vents qui soufflent de l’ouest ramassent beaucoup d’humidité des eaux du lac Supérieur et déposent ça sous forme de neige sur la côte entre Wawa et Sault-Sainte-Marie. Peter Kimbell, météorologue à Environnement Canada

Et le phénomène n’est pas unique au corridor de la route 17, ajoute le météorologue, qui souligne qu’il ne faut qu’ une masse d’air froid en provenance d’une grande masse d’eau, qu’il s’agisse des Grands Lacs ou des eaux océaniques .

Ainsi, les bourrasques de neige sont aussi monnaie courante à l’est du golfe du Saint-Laurent, sur la côte ouest de Terre-Neuve.

Mais les bourrasques de neige sont aussi présentes à proximité de lacs de taille moyenne, comme les lacs Nipissing, dans le région de Nipissing Ouest, et le lac Nipigon, précise M. Kimbell.

Ce n’est pas nécessairement lié aux températures, parce que ça dépend également de l’instabilité en altitude. Ce qu’on dit [...] c’est qu’il faut des températures de - 13 degrés à 1524 mètres au-dessus du niveau de l’eau, des températures assez froides et instables. Peter Kimbell, météorologue à Environnement Canada

La glace épaisse envahit les eaux du lac Supérieur en hiver. Photo : Twitter/@ThunderBev

Dans une moindre mesure, des vents provenant de l’est peuvent aussi provoquer des bourrasques de neige dans la grande région de Toronto, tout comme des vents du nord-est peuvent avoir le même effet dans la région du Niagara, d’après le météorologue.

[La situation] est probablement un peu pire à l’est du lac Supérieur pour la simple raison que le lac Supérieur est très très grand et la région entre Wawa et Sault-Sainte-Marie est très très grande aussi, avec beaucoup de montagnes et une petite population et donc beaucoup de routes à déneiger , explique M. Kimbell.

Le lac Supérieur est en effet le plus large des Grands Lacs de l’Amérique du Nord et également le lac d’eau douce le plus vaste au monde.

Même si la route 17 a été rouverte jeudi avant-midi, un bulletin météorologique spécial demeure en vigueur pour les régions de Sault-Sainte-Marie et de l’île Saint-Joseph. Une accumulation de 10 à 15 cm de neige est prévue au cours de la journée et de la soirée jeudi, selon Environnement Canada.