Agressions sexuelles : 4 nouvelles organisations religieuses visées

Quatre nouvelles demandes d’actions collectives ont été déposées ce matin contre deux diocèses et deux organisations religieuses du Québec. Il s’agit du diocèse de Saint-Jean-Longueuil, le diocèse de Joliette, de même que les Religieux de Saint-Vincent de Paul et les Frères de Saint-Gabriel.

Les deux congrégations religieuses s’occupaient d’enfants pour leur éducation, le plus souvent des enfants défavorisés, vulnérables, plus facilement victimes d’agression sexuelle , affirme Me Justin Wee, du cabinet d’avocats Arsenault Dufresne Wee, qui chapeaute ces quatre actions collectives. Il est temps que justice se fasse et que la société écoute [les victimes] , poursuit Me Wee.

Il y a actuellement 14 actions collectives en cours, qui comprennent 1100 victimes.

Le cabinet d’avocats veut aussi, par ses recours judiciaires, abolir rétroactivement toute prescription civile afin de dédommager les victimes . En outre, il souhaite renforcer les équipes policières et la création d’une commission d’enquête.

Les autres actions collectives en cours visent notamment la Congrégation de Sainte-Croix et l’oratoire Saint-Joseph, les Clercs de Saint-Viateur du Canada, les Missionnaires Oblats de Marie Immaculée, le diocèse de Montréal, les Frères des écoles chrétiennes, le diocèse de Chicoutimi, les Frères du Sacré-Cœur, la Congrégation des témoins de Jéhovah, les Frères de Notre-Dame de la Miséricorde et les Servites de Marie.

Certaines actions collectives ont déjà été réglées, notamment contre la Congrégation de Sainte-Croix (où il y a eu 208 victimes indemnisées) et les Rédemptoristes de Québec (110 victimes indemnisées).