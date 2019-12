Andrew Scheer démissionne

Il vient d'annoncer lors d'un discours prononcé à la Chambre des communes qu'il quittera son poste de chef du parti au terme de la course à la direction qui se met du coup en branle.

J'ai pris cette décision parce que c'est meilleur pour notre parti , a déclaré M. Scheer, après avoir affirmé que diriger le Parti conservateur a été le plus grand défi de sa vie .

Il avait préalablement parlé du lourd tribut que sa tâche de chef de parti avait imposé à sa famille, composée de cinq enfants, et particulièrement à sa femme, Jill, qu'il a qualifiée d' héroïque .

Andrew Scheer entend cependant continuer à représenter les citoyens de la circonscription saskatchewanaise de Regina–Qu'Appelle, qu'il représente depuis 2004.

Selon nos informations, M. Scheer aurait pris sa décision après avoir réalisé qu'il ne pourrait obtenir un bon résultat lors du vote sur son leadership qui devait obligatoirement avoir lieu en avril.

Andrew Scheer a assuré qu'il était fier du travail qu'il a accompli depuis qu'il a pris les rênes du parti, et notamment d'avoir réussi à placer le gouvernement libéral en minorité au Parlement.

Il s'est aussi félicité d'avoir augmenté le nombre de sièges conservateurs partout au pays lors du dernier scrutin, ce qui est inexact.

Comparativement aux élections de 2015, les conservateurs ont en fait perdu du terrain au Québec et en Ontario, qui comptent pour 199 des 338 sièges à la Chambre des communes.

Ces résultats expliquent d'ailleurs en bonne partie pourquoi le leadership de M. Scheer était contesté dans les rangs conservateurs.

Andrew Scheer a également profité de son discours pour assurer que le prochain chef du parti aura tout son appui, et en lançant un plaidoyer pour l'unité du parti.

Quand les conservateurs fiscaux, les libertariens, les nationalistes québécois et les conservateurs du Canada urbain et rural, de l'est et de l'ouest, se ressemblent, de grandes choses se produisent.

Andrew Scheer, à la Chambre des communes