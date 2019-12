La loi sur les services essentiels devient une motion de confiance

Le mois dernier, la Cour d'appel avait déclaré la loi actuelle inconstitutionnelle et avait forcé la province à la modifier.

L'offre finale sur les services essentiels a été rejetée en bloc par les travailleurs dans les foyers de soins. Selon le syndicat, cette loi ne respecte pas l'esprit du jugement de la Cour d'appel de la province.

Loi sur les services essentiels

La loi sur les services essentiels dans les foyers de soins vise à maintenir un nombre suffisant de préposés aux soins et d'infirmières et infirmiers en poste en cas de grève ou de lock-out. Le but est d'assurer des soins de qualité aux patients, même s'il y a un conflit de travail.