À Calgary, un Noël pour les chiens malades et leurs maîtres

Mercredi, des chiens atteints du cancer et leurs humains étaient invités par la Fondation Kali’s Wish à venir profiter du temps des fêtes, et tenter de ne pas penser à la maladie pendant quelques heures.

Si les chiens semblaient excités à l’idée d’ouvrir leurs cadeaux, les maîtres tentaient également de faire bonne figure, mais la tristesse n’était pas loin. Debbie Samsaka était venue avec son beagle, Yogi. Celui-ci suit un lourd traitement depuis plusieurs mois pour une tumeur au cerveau. Et pour elle, il n’est pas toujours évident d'y faire face. Cette petite pause dans un quotidien de douleur est accueillie comme un répit.

Des fois, les gens ne comprennent pas mais c’est mon bébé à fourrure, je dois faire tout ce que je peux pour l’aider. Debbie Samaska, propriétaire de Yogi

Une initiative commune

Ce Noël pour compagnons à quatre pattes a été rendu possible grâce aux efforts de plusieurs acteurs : les magasins pour animaux Pet Planet, la clinique Montgomery Village de Calgary et le centre d'urgence vétérinaire VCA, où a eu lieu la remise des jouets : des os en plastique.

Tout le mois d'octobre, les magasins Pet Planet ont invité leurs clients à faire des dons pour les chiens atteints du cancer. Ils ont collecté 5280 $ pendant cette campagne et ont reversé cette somme à la Fondation Kali's Wish, qui aide les maîtres et leurs chiens à faire face à la maladie. Le fabricant Kong a, pour sa part, offert les jouets.

Des maîtres qui se sentent isolés

Les maîtres présents mercredi avouent ne pas se sentir toujours compris ou soutenus dans leurs choix, notamment lorsqu’il s’agit de faire suivre des traitements onéreux pour les animaux.

Pour Ivana Novosel, venue avec ses deux caniches royaux dont un est malade, le partage avec des gens qui comprennent sa situation est essentiel.

On n'a pas une communauté d'amis, une famille qui comprend ce que vivent ces animaux... la maladie, l'âge , explique-t-elle.

Vétérinaire au centre d'urgence vétérinaire VCA, Alissa Gunderson est régulièrement confrontée à la détresse des maîtres. On se sent seul et on se retrouve seul à l’annonce du diagnostic, explique-t-elle. C'est à ce moment-là que la communauté est importante pour bien vous entourer et vous aider.

C'est justement l'objectif de la clinique et de la Fondation Kali's Wish : aider les maîtres à mieux vivre la maladie de leurs chiens pour mieux les accompagner.