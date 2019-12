Tous les pompiers de Rivière-du-Loup mobilisés pour combattre un incendie

Le brasier a pris naissance dans le mur du bâtiment, du côté sud. Les services d'urgence ont reçu l'appel vers 9h45.

Une cinquantaine de pompiers de Rivière-du-Loup, Saint-Antonin, Cacouna, Saint-Modeste et Saint-Arsène sont à pied d'oeuvre pour combattre l'incendie.

Les pompiers sont attelés à la tâche pour combattre l'incendie. Photo : Radio-Canada / Patrick Bergeron

Les services d'urgence sont actuellement déployés sur la rue Témiscouata. La circulation est interrompue sur cette artère pour faciliter le travail des services d'urgence.

Les services d'incendie sont devant les immeubles de J.M. Bastille Acier Inc. pour combattre l'incendie. Photo : Radio-Canada / Patrick Bergeron

L'entreprise J.M. Bastille Acier Inc. se spécialise dans le commerce et la transformation de fer et d'acier.

Selon nos informations, il n'y aurait aucun blessé.

Plus de détails suivront