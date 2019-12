Sept-Îles devra générer des millions de dollars pour ses infrastructures

La salle de spectacle Jean-Marc Dion de Sept-Îles fait partie des infrastructures qui nécessiteront d'importants investissements. Photo : Radio-Canada / Daniel Fontaine

Des dizaines de millions de dollars seront nécessaires au cours des prochaines années pour entretenir les installations sportives, les infrastructures pour le traitement des eaux, le lieu d'enfouissement technique et la salle de spectacle.

Dans environ cinq ans, un investissement de 40 millions de dollars pourrait aussi être nécessaire pour d’importants travaux sous le boulevard Laure. La Ville compte profiter de travaux majeurs qui devraient être entrepris par le Gouvernement du Québec pour s'occuper de sa canalisation qui se trouve sous cette grande artère.

Des investissements nécessaires

Dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre et de déclin démographique, le maire de Sept-Îles estime que la Ville se dirige vers un mur si elle ne se dote pas d'infrastructures de qualité et n'offre pas de bons services. Toutes les villes du Québec vont tenter de s’arracher la main-d’œuvre à grands coups de déploiement de toutes sortes d’initiatives pour tenter d’attirer les travailleurs avec leurs familles. Sept-Îles ne fait pas exception , affirme le maire.

On a une obligation d’avoir des services de qualité en quantité pour attirer ces gens-là et les retenir aussi. Ne pas le faire, ça serait se diriger tout droit dans le mur. Réjean Porlier, maire de Sept-Îles

Taxes et dette comme mesures de financement

Pour financer ses projets, la Ville prévoit ajouter 50 millions de dollars à sa dette au cours des trois prochaines années.

La politique de gestion de la dette de la municipalité fixe à 150 % le ratio maximal de la dette de la Ville sur ses revenus annuels. Selon le maire, cet objectif pourrait ne pas être respecté dans quelques années en raison des grands projets d'infrastructures.

La Municipalité prévoit que le service de la dette va augmenter significativement au cours des prochaines années en raison de projets d’infrastructures. Photo : Radio-Canada

La Ville augmentera également de 2,5 % le taux de l'impôt foncier, soit l'équivalent de 65 $ pour une maison moyenne.

Le maire de Sept-Îles explique qu’il est préférable de hausser les taxes graduellement pour éviter que la dette force une augmentation brutale dans quelques années. Si on augmentait jamais les taxes, il arriverait ce qu'il arrive dans certains endroits où un jour on frappe le mur et là on n’est pas capable, on n’est pas en mesure de répondre à nos besoins et à mon avis, ce n'est pas responsable. Il faut aujourd'hui dans notre planification déjà prévoir ces investissements-là , soutient le maire Porlier.

Avec les informations de Djavan Habel-Thurton