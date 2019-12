Trois villes de la Nouvelle-Écosse veulent construire des jardins solaires communautaires

Selon un principe semblable à celui des jardins communautaires destinés aux végétaux, le projet réunirait sur un même terrain des panneaux solaires afin d'augmenter la proportion d’énergie renouvelable produite par les trois communautés.

Les villes d'Antigonish, de Berwick et de Mahone Bay sont toutes propriétaires de leurs services publics d'électricité et de la société publique Alternative Resource Energy Authority (AREA).

Comme dans un jardin communautaire où les gens possèdent un certain terrain, les clients du service public d'électricité pourraient acheter des panneaux ou des actions de cette entreprise, de sorte qu'ils seraient copropriétaires de ce projet , a déclaré Aaron Long, directeur des services commerciaux d' AREAAlternative Ressource Energy Authority .

Le maire de Berwick, Don Clarke, estime que 62 % de l’électricité de sa communauté est déjà renouvelable grâce au parc éolien d’Ellershouse et à un barrage hydroélectrique appartenant à la Ville.

Le projet solaire est la prochaine étape pour essayer de devenir plus vert et pour avoir plus d'énergie renouvelable.

Don Clarke, maire de Berwick