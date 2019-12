Les nouvelles recrues créent leur déguisement pour la parade des mummers

Équipés d’une taie d’oreiller, de colle, de crayons et de feutres, les jeunes s’attaquent à la création des masques pour la parade des mummers, un défilé multicolore - et farfelu - qui traversera les rues de Saint-Jean, samedi.

Durant le temps des Fêtes, les Terre-Neuviens se déguisent en costumes et visitent les maisons de leur village. Depuis 2009, une parade annuelle des mummers est également organisée en ville. L’objectif : se déguiser de n'importe quelle manière pour ne pas être reconnu par ses voisins.

Nancy Tang, 6 ans, a décoré son masque de mummer avec sa couleur préférée : le violet. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

S’ils devinent c’est qui, le mummer doit leur montrer leur visage. C’est drôle, ils dansent ensemble , explique Thatcher Locke, âgé de 11 ans, qui participera à la parade pour la première fois cette année. Mais s’ils ne devinent pas correctement, bien, peut-être, il y avait un étranger dans ta maison!

Tara Barrett, directrice générale du Festival des Mummers, organise la parade et plusieurs ateliers pour construire des déguisements élaborés, souvent à l'aide des outils électriques et d'une quantité abondante de colle chaude.

Tara Barrett, directrice du Festival des Mummers, est à l'organisation du festival ce week-end. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Certains se font un masque à l’aide d’un drap, d’une taie d’oreiller ou d’un napperon. D’autres construisent des masques plus complexes avec des boîtes en carton, des seaux ou des rubans.

Cette année, Mme Barrett a décidé d’ajouter un atelier de fabrication de masques dédié aux enfants à la programmation du festival pour leur montrer la tradition du mummering et, avec un peu de chance, les convaincre à participer à la parade .

Levi Collett, 5 ans, voulait que son masque de mummer ait l'air d'un vampire. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

La tradition du mummering a été apportée à Terre-Neuve par des colons anglais et irlandais. Pendant des décennies, le mummering se faisait typiquement dans les petites communautés à Terre-Neuve. Tara Barrett indique pourtant qu’il existe certaines preuves historiques qu'un défilé des mummers a eu lieu à Saint-Jean, dans les années 1800.

Pendant l’année longue, nous sommes censés d’agir d’une certaine manière avec nos amis, nos voisins , explique Tara Barrett. C’est une manière de voir la famille, les amis, de se voir et d’agir un peu bêtement - comme nous ne le ferions pas habituellement.

Une tradition qui évolue

La tradition a beaucoup changé lors des dernières années, rappelle Trish Simmons, qui a grandi à Fortune, un village sur la péninsule de Burin, et qui est allée à l’atelier de fabrication de masques avec sa petite fille, Sofia.

Quand j’étais jeune, les gens venaient chez nous et ils buvaient beaucoup , se souvient Mme Simmons. Je pense que cette parade va plutôt ressembler à un défilé d’Halloween pour elle [Sofia].

Ali Rée, âgée de 7 ans et élève à l'école Cowan Heights Elementary, fabrique son masque de mummer. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Tara Barrett indique que la tradition excentrique de se déguiser et de visiter les maisons du quartier n’est pas unique à Terre-Neuve.

Dans une poignée de communautés au Québec, à l’Île-du-Prince-Édouard et en Nouvelle-Écosse, les résidents continuent à courir la Mi-Carême, une tradition printanière où les gens se déguisent et rendent visite à leurs voisins lors d’une période de l’année caractérisée par le jeûne et l’abstinence.

Abel Brennan, 6 ans, porte le masque qu'il a fabriqué pour la Parade des Mummers. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Chaque année, des gens portent des costumes flamboyants lors de la parade des mummers de Philadelphie.

Bien des jeunes rassemblés à la bibliothèque A.C. Hunter pour l’atelier de fabrication de masques ont indiqué que la parade de ce week-end sera leur première occasion de participer au défilé des mummers.