Philip Glass composera une oeuvre inédite pour l'Orchestre du CNA

La nouvelle pièce symphonique du compositeur classique Philip Glass, commandée spécialement par l’Orchestre du Centre national des arts ( OCNAOrchestre du Centre national des arts ), célèbrera l’information journalistique à l’ère moderne.

L’hymne à la liberté de presse sera composé à la mémoire du communicateur canadien Peter Jennings, décédé en 2005. Le natif de Toronto a fait carrière à la télévision américaine, notamment comme journaliste et chef d’antenne de la populaire chaîne ABC.

En demandant au compositeur américain de créer l'hommage, le directeur musical de l’ OCNAOrchestre du Centre national des arts , Alexander Shelley, prend position face aux enjeux qui affligent l’information médiatique, notamment à l’ère des « fausses nouvelles » et de l’avenir précaire de la presse écrite.

C’est un privilège et un grand bonheur pour nous, au Centre national des arts du Canada, que [Philip Glass] ait accepté de composer une œuvre en l’honneur de Peter Jennings et de son héritage, et évoquant un thème qui n’a jamais été plus important ou pertinent qu’il ne l’est aujourd’hui.

Alexander Shelley, directeur musical de l’OCNA, par voie de communiqué