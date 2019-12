Secrétaires parlementaires : 7 nominations en Atlantique

Les secrétaires parlementaires appuient les ministres dans les travaux liés à la Chambre des communes et les fonctions liées au ministère.

René Arseneault, député de Madawaska—Restigouche au Nouveau-Brunswick, devient secrétaire parlementaire au ministère du Développement économique et des Langues officielles.

René Arseneault devient secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Agence de promotion économique du Canada atlantique et Langues officielles).

Du côté de la Nouvelle-Écosse, l’Acadien Darrell Samson est promu à titre de secrétaire parlementaire du ministre des Anciens Combattants et du ministre associé de la Défense nationale, Lawrence MacAulay.

Aussi de l'Atlantique, M. MacAulay est député de Cardigan, dans l’est de l’Île-du-Prince-Édouard.

Aujourd’hui, je peux annoncer la formation d’une équipe dynamique et diversifiée de secrétaires parlementaires qui travailleront sans relâche en collaboration avec leurs ministres et leurs collègues pour faire avancer les enjeux qui comptent le plus pour les Canadiens.

Justin Trudeau, premier ministre du Canada