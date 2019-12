Québec dépose ses offres aux syndicats des secteurs public et parapublic

Le gouvernement du Québec soumet jeudi matin ses offres aux représentants syndicaux des secteurs public et parapublic, dont les conventions collectives viennent à échéance le 31 mars.

Dans une lettre ouverte publiée jeudi dans La Presse+, Christian Dubé, le président du Conseil du Trésor et ministre responsable de l’Administration gouvernementale, donne le ton quant aux négociations qui s'ouvrent ce matin avec le dépôt des offres gouvernementales.

La lettre de Christian Dubé, qui négociera au nom du gouvernement, concerne surtout les employés du secteur de l'éducation, de la santé et des services sociaux. Il y réitère que la réussite éducative et de l’amélioration de l’accès aux soins de santé sont les priorités du gouvernement Legault.

M. Dubé s'est toutefois montré prudent quant à la question des augmentations salariales, qui s’annonce être un enjeu dans cette négociation.

Prônant une gestion des finances responsable et raisonnable , il affirme notamment que les hausses salariales ont [...] une incidence importante sur les finances publiques et que chaque augmentation de 1 % équivaut à une hausse récurrente des dépenses d’environ 400 millions .

Le premier ministre du Québec, François Legault, a d'ailleurs réitéré en octobre dernier que son cadre financier prévoyait une augmentation équivalente à l'inflation .

De leurs côtés, les syndicats réclament un rattrapage salarial. L’alliance FIQ-APTS, par exemple, a réclamé des augmentations salariales de plus de 23 % en trois ans.

Le gouvernement a par ailleurs déjà annoncé son intention d'augmenter le salaire des jeunes enseignants et d'accorder de plus importantes hausses salariales aux préposés aux bénéficiaires, afin de rendre le métier plus attractif.

Cela pourrait également être un enjeu lors de la négociation, puisque Québec ouvre ainsi la porte à un traitement différencié selon les corps de métier, une formule à laquelle les syndicats s’opposent traditionnellement.

Après avoir soumis ses offres aux syndicats, le ministre Dubé rencontrera la presse jeudi, vers 13 h.

Pas de front commun des syndicats

La FIQ et l'APTS sont les seules organisations syndicales qui ont réussi, cette fois-ci, à former une sorte de front commun pour négocier ensemble leurs conditions salariales face à Québec.

Les trois grandes centrales syndicales (FTQ, CSN et CSQ) n'ont pas réussi à s'entendre et, exceptionnellement, il n'y a donc pas de front commun.

Les syndicats qui seront à la table des négociations représentent environ un demi-million d'employés de l'État oeuvrant dans le domaine de l'éducation, de la santé, des services sociaux et dans la fonction publique.

Ils rencontreront eux aussi les médias jeudi après-midi, à tour de rôle.