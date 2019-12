Vedettes espionnées : le présumé pirate de cellulaires remis en liberté

L'homme qui aurait piraté les téléphones cellulaires de dizaines de personnes, dont plusieurs vedettes comme l’animatrice Véronique Cloutier, est accusé de fraude et de vol d’identité. Il a été remis en liberté, mais doit respecter des conditions strictes relativement à son utilisation d’Internet et d’appareils électroniques.

Pascal Desgagnés, 45 ans, faisait face à sept chefs d'accusation, dont vol d'identité, fraude à l'identité, méfaits, utilisation non autorisée d'un ordinateur et utilisation frauduleuse d'un mot de passe.

Les infractions auraient été commises entre le 9 mai 2016 et le 21 janvier 2019.

Plusieurs conditions

L’accusé a consenti à plusieurs conditions pour retrouver sa liberté lors de son audience au palais de justice de Québec jeudi matin.

Il peut utiliser Internet seulement entre 9 h et 21 h pour son travail ou encore pour consulter certaines plateformes de diffusion de musique et de vidéo.

Il n’a pas le droit d’utiliser les réseaux sociaux ou un réseau VPN.

Pascal Desgagnés doit également fournir à l’enquêteur au dossier les appareils électroniques qu’il utilise.

Plusieurs victimes

Pascal Desgagnés n’a pas le droit d’entrer en contact avec 32 personnes.

La procureure de la Couronne, Dana Cernacek, a nommé les initiales de ces personnes en cour. Elle n’a pas voulu confirmer aux journalistes s’il s’agissait seulement de victimes.

On dénombre plusieurs victimes au Canada et aux États-Unis. Il n’y aurait aucun lien entre elles, et le suspect ne les connaissait pas.

Pas d'antécédent criminel

Le résident de Québec n’a pas d’antécédent criminel. Il a été arrêté par la police de Longueuil au terme d'une enquête qui a débuté en mai 2018.

Les policiers ont analysé une grande quantité d’éléments. C'est la complexité des analyses qui explique la longueur de l'enquête.

Pour l'instant, les autorités croient que le suspect a agi seul. Les victimes auraient été ciblées au hasard. Véronique Cloutier a pour sa part dévoilé lors de son émission de radio, mardi dernier, qu'elle a été victime du pirate.

Des perquisitions ont été effectuées, notamment au domicile du suspect, et des ordinateurs ainsi que divers dispositifs informatiques ont été saisis.

Pascal Desgagnés doit revenir en cour le 31 mars 2020.