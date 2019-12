Un patient winnipégois meurt après avoir été transféré d'hôpital 5 fois en 4 mois

Alan Abbott avait 86 ans et voulait intégrer un foyer de soins personnels. Mais il n’a jamais pu avoir une place et a été transféré cinq fois dans différents établissements de santé avant de s’éteindre dans la souffrance, le 26 novembre dernier.

Sa fille, Donna Dagg, déplore l’échec du système de santé du Manitoba qui a, selon elle, conduit son père à vivre ce que personne ne devrait avoir à vivre dans ses derniers jours .

Alan Abbott souffrait de sclérose en plaques et ne pouvait plus être autonome dans son appartement de Transcona, où il vivait avec son épouse.

Il faisait déjà des allers-retours fréquents à l’hôpital. En concertation avec sa famille, il décide à la mi-juillet de faire une demande pour une place dans un foyer de soins personnels. Il est placé à l’hôpital Concordia en attendant d’être accepté.

Normalement, si cette demande est approuvée, le processus en place à l'Office régional de la santé de Winnipeg fait en sorte que le patient est ensuite placé sur une liste d’attente en fonction de ses choix d’établissements.

Tout semblait se passer pour le mieux, affirme Donna Dagg, jusqu’à ce que le représentant des soins à domicile donne son avis.

Ce dernier voulait plutôt qu'Alan Abbott retourne vivre chez lui avec un programme d’aide à domicile. Cette idée ne réjouissait pas la famille qui avait déjà essayé cette solution et avait dû faire face à des problèmes, par exemple quand des infirmières ne venaient pas aux rendez-vous.

Ils continuaient à parler d’un programme de « priorité à la maison » et de comment ils pouvaient fournir plus de soins à domicile. Ils disaient encore et encore que leur seul but était qu’il rentre chez lui. Donna Dagg, fille d'Alan Abbott

D’hôpital en hôpital

Alan Abbott change d’abord une première fois d’hôpital le 9 août et se rend à Saint-Boniface.

Moins de deux semaines plus tard, il est à nouveau transféré à l’hôpital Seven Oaks.

Et enfin, le 4 septembre, il doit partir pour le centre de santé de Misericordia.

Chaque fois, la raison de ces déménagements donnée à la famille est la même : les établissements pourront mieux subvenir aux besoins de leur père.

On ne savait même pas de quels besoins ils parlaient. Nous n’avions aucune information. Donna Dagg, fille d'Alan Abbott

Alan Abbott se plaint de son séjour à Misericordia et malgré les efforts de sa fille pour accélérer son placement dans un foyer, rien ne bouge vraiment.

Chaque semaine, le responsable du programme d’admissions à long terme lui assurait qu’une place se libérerait très bientôt.

Le 4 novembre, dit Donna Darg, il lui promet une énième fois une admission dans la semaine. Deux jours plus tard, le père de Donna Dagg fait une chute et doit encore une fois être transféré en urgence au service d’urgence de l’hôpital Grace. Là-bas, on assure à ses filles que rien ne peut être fait pour améliorer à la condition de son père, qui est renvoyé à Misericordia où sa santé décline rapidement.

Il a arrêté de manger, raconte Donna Dagg, il ne voulait pas être là. Il voulait juste rentrer à la maison.

Donna Dagg se souvient de son père en train de pleurer continuellement et défait . Elle s'est vite rendu compte que son père d'habitude stoïque et toujours enclin à aider, avait abandonné son combat.

Le 25 novembre au soir, son père est pris de violents spasmes et se met à crier. Alors que les équipes de santé tentent de le stabiliser, une infirmière avoue à Donna Dagg que son père ne devrait pas être ici , qu'elle n'avait jamais vu ça et qu'elle ne savait pas quoi faire. Les infirmiers essaient de trouver quelqu'un du service des soins palliatifs pour les aider et finiront par administrer une piqûre à Alan Abbott pour le calmer.

Il ne se réveillera finalement jamais et s'éteindra le 26 novembre, après une nuit de souffrance passée devant les yeux horrifiés de sa fille.

Tirer la sonnette d’alarme

Un porte-parle de l'Office régional de la santé de Winnipeg dit que l'ORSW ne peut commenter sur des renseignements de santé personnels, mais a offert ses condoléances et invité Donna Dagg à contacter le département des relations avec les paients, ce qu'elle a fait cette semaine. Donna Dagg veut aussi obtenir le dossier médical de son père dans les cinq établissements qui l'ont hébergé.

Pour la directrice provinciale de la Coalition de santé du Manitoba, Brianne Goertzen, cette histoire devrait alarmer les Manitobains .

Je pense que toute cette histoire devrait remuer chaque Manitobain qui la lit, parce que cela illustre vraiment un problème dans notre système de santé sur la question des soins aux aînés. Brianne Goertzen, directrice provinciale de la Coalition de santé du Manitoba

Pour Donna Dagg, il était important de faire connaître les événements qui ont conduit à la souffrance de son père et de sa famille.

Avec les informations de Janice Grant