Un réseau de trafiquants de cocaïne démantelé dans la région de Québec

Huit hommes et une femme âgés de 26 à 50 ans vont comparaître aujourd'hui au palais de justice de Québec pour répondre à des accusations de trafic de stupéfiants et de possession de stupéfiants dans le but d'en faire le trafic.

L'enquête pour démanteler le réseau s'est amorcée au mois de janvier dernier.

Point de vente dans Limoilou

La cocaïne était livrée sur le territoire de la ville de Québec, mais il y avait aussi un point de vente dans le quartier Limoilou, selon le Service de police de la Ville de Québec.

Les arrestations ont eu lieu à Québec, Laurier-Station, Stoneham et Neuville.