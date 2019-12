Une présumée victime doit vivre dans le même immeuble que son agresseur à Ottawa

Une présumée victime d’agression sexuelle affirme vivre dans la peur depuis que son présumé agresseur, qui vit dans le même immeuble du quartier Alta Vista, a été libéré sous caution. L'individu a été accusé d'agression sexuelle et d’avoir résisté à son arrestation. Aucune des allégations contre lui n'a été prouvée en cour.

La femme ne peut pas être identifiée en raison d'une ordonnance de non-publication.

Elle n'arrive pas à croire que son présumé agresseur est autorisé à habiter dans le même immeuble qu'elle et affirme ne pas se sentir en sécurité.

Chaque fois que la porte de l'ascenseur s'ouvre, j'ai peur qu'il soit là. Chaque fois que j'entre dans l'immeuble, j'ai peur qu'il soit dans l'entrée. Chaque fois que je sors, j'ai peur de le voir encore à l'arrêt d'autobus. J'ai peur de le croiser parce qu'il est dans mon immeuble et je pense que n'importe qui dans ma position y penserait , affirme-t-elle.

Selon les conditions imposées par la cour, l'homme, qui habite à un autre étage de l'immeuble, a reçu l'ordre de ne pas s'approcher de l'étage de la plaignante. Il doit aussi être accompagné par un membre de sa famille dans les aires communes de l'édifice.

Une présumée agression dans l'ascenseur

Selon le témoignage de la femme, les événements se seraient produits un matin d’octobre. Après avoir déposé sa fille à l'école, elle est retournée à son immeuble où elle a vu un homme debout de l’autre côté de la rue. Il l’aurait suivie à l'intérieur puis dans l'ascenseur.

Au moment de sortir de l'ascenseur, l'homme lui aurait agrippé les fesses. La femme a aussitôt appelé la police, qui est venue arrêter l'individu.

La femme explique qu'elle vit dans la peur constante de rencontrer son agresseur présumé dans les couloirs ou de le voir dans l'ascenseur. Photo : Radio-Canada / Laura Osman

Lorsque les Services aux victimes de l'Ontario ont appelé la femme pour l'informer que l'individu avait été libéré sous caution et qu'il rentrait chez lui, elle dit avoir reçu un choc.

J'ai dit : "D'accord, mais c'est mon immeuble. Et la dame a répondu : "Oui, je sais." Plaignante

Les accusés ont-ils de meilleurs droits?

Des experts juridiques font remarquer que lorsque vient le temps d'évaluer les préoccupations des victimes et les droits de l'accusé, les tribunaux ont tendance à prendre parti pour ce dernier.

C’est que les droits des victimes d'actes criminels ne sont pas inscrits dans la Charte des droits et libertés, contrairement à ceux de l'accusé.

L’avocat Dominic Lamb souligne qu’il n’est pas permis d’imposer des conditions excessives de libération sous condition.

Exiger qu'une personne accusée d'un crime quitte sa résidence immédiatement peut souvent lui imposer des contraintes excessives et inutiles. Et les conditions de libération conditionnelle doivent être les moins restrictives possible selon la loi , explique le président de la Defence Counsel Association d'Ottawa.

Cela ne veut pas dire que les préoccupations des victimes sont complètement ignorées, ajoute Laurence Lustman, avocate et vice-présidente de l'Ontario Victims of Crime, un organisme qui conseille le procureur général sur les enjeux liés aux victimes.

Par exemple, les procureurs de la Couronne qui s'occupent des enquêtes sur le cautionnement ont l'obligation de tenir compte des besoins en matière de sécurité des victimes avant de prendre leur décision , explique Me Lustman.

Selon elle, les choses sont en train de changer. Le système juridique comprend déjà mieux les répercussions de la criminalité sur les victimes et la nécessité de tenir compte de leurs intérêts. Dans le cas contraire, vous érodez la confiance du public envers l'administration de la justice, un principe fondamental pour l'intégrité du système , souligne-t-elle.

D'après les informations de Laura Osman