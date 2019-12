Port-Cartier présente un budget pour le « strict nécessaire »

Des citoyens de Port-Cartier se sont déplacés pour écouter la présentation du budget mercredi. Photo : Radio-Canada / Nicolas Lachapelle

Pour le maire Alain Thibault, l'heure est à la rationalisation des dépenses alors que le litige qui oppose la municipalité à la minière ArcelorMittal sur la question de ses taxes foncières pourrait priver la Ville de 1,4 million de dollars par année jusqu'en 2022.

On a demandé à nos directeurs de département de rationaliser le budget, de nous pondre un budget qui est réaliste, avec leurs besoins, strictement leurs besoins, le strict nécessaire. Alain Thibault, maire de Port-Cartier

Le maire Alain Thibault a demandé aux gestionnaires de la Ville d'exercer un important contrôle des dépenses cette année. Photo : Radio-Canada / Nicolas Lachapelle

Prévoir des frais juridiques

En plus de l’argent auquel Port-Cartier n’aurait pas accès si la minière ArcelorMittal remportait la cause en cour, le maire explique qu’il faut planifier les coûts liés à la présence de la Ville devant les tribunaux. Exemple, l'arbitre nous donne gain de cause, eux autres ils se virent de bord et ils font appel. On va être au même point où l'on en est là, encore dans une période d'incertitude et d'insécurité , assure Alain Thibault.

Ça va finir quand cette histoire-là ? Alain Thibault, maire de Port-Cartier

Le maire estime que les frais encourus par la Ville dans ce dossier judiciaire pourraient s’élever à près d’un demi-million en calculant les honoraires professionnels. Pour l’instant, le litige qui oppose la Ville et Arcelor a déjà coûté 110 000 $ aux Port-Cartois. Le maire craint que la minière ne fasse appel si la cour donne raison à la ville,comme l’ont fait les créanciers de la minière du Lac Bloom à Fermont plus tôt cette semaine.

Le tribunal rendra une décision dans les 90 jours suivant l'audience qui est prévue pour novembre 2020.

Fin du litige avec Arbec

Dans un dossier similaire, la compagnie de produits forestiers Arbec a abandonné ses démarches en cour, soutient M. Thibault. Une excellente nouvelle pour les finances de la Ville, affirme-t-il. Pas de contestation, ça veut dire pas de frais d'avocat. Ça veut dire, pas de frais de nos évaluateurs pour arriver puis nous accompagner dans le dossier. Donc c'est une très bonne nouvelle , assure le maire.

Alain Thibault est soulagé de la bonne entente avec Arbec qui est l’un des deux plus grands donneurs d’ordres à Port-Cartier, signale-t-il.

Épargner sur le déneigement

En 2019, la main-d’oeuvre en déneigement a coûté 255 000 $ à la Ville. Le maire Thibault estime que c’est beaucoup trop d’argent pour le budget de Port-Cartier. La Ville espère épargner plus de 100 000 $ en déneigement, en soufflant la neige sur les terrains plutôt qu'en la transportant.

On est rendu à un point où on doit rationaliser et il faut couper dans nos budgets, donc on y voit une manière d'économiser des sous et on la prend. Alain Thibault, maire de Port-Cartier

Toujours avec l’objectif d’économiser, une partie des travaux sur le système de traitements des eaux de la Ville a été reportée à l'année prochaine. Des réductions budgétaires sont également notamment prévues dans le service de protection contre les incendies et la gestion des déchets.

Les dépenses de Port-Cartier en 2020 augmenteront de 1,45 %, soit 325 000 $ par rapport à 2019.

Le taux de taxation pour les trois catégories de taxes foncières (résidentielle, commerciale, industrielle) augmentera de 1,5 %. Par exemple, pour une maison unifamiliale évaluée à 170 000 $, l'augmentation sera de 30 $ par année.

Avec les informations de Nicolas Lachapelle