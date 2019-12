1,5 million de litres de pétrole rejetés dans le déraillement de train près de Lanigan

Il s’agit d’une quantité de pétrole près de sept fois plus importante que lors du déversement du pipeline de la compagnie Husky Energy, en 2016, où 225 000 litres de pétrole s’étaient retrouvés dans la rivière Saskatchewan Nord, près de Maidstone.

Même si l’enquête est toujours au stade préliminaire, l’organisme indépendant estime qu’environ 20 des 23 wagons-citernes qui se sont renversés ont subi des brèches et ont rejeté du produit dans l’environnement lorsque l’incendie a pris naissance. La grande majorité de ces wagons ont d’ailleurs perdu la totalité de leur contenu, note le BSTBureau de la sécurité des transports .

Une détermination plus précise des dommages causés aux wagons-citernes et de la quantité des produits rejetés [dans l'environnement] sera effectuée à mesure que le produit sera récupéré et que l’enquête progressera , souligne le BSTBureau de la sécurité des transports .

Ce dernier précise que les composants mécaniques et de voie récupérés après le déraillement seront examinés et seront par la suite envoyés au Laboratoire d’ingénierie du BSTBureau de la sécurité des transports , à Ottawa, pour une analyse détaillée.

Le BSTBureau de la sécurité des transports mentionne aussi que les cours d’eau à proximité de l’incident ne semblent pas avoir été affectés par le déversement de pétrole. La nappe phréatique n’est toutefois pas incluse dans la définition de l’organisme indépendant en ce qui a trait aux cours d’eau.

L’organisme indépendant indique que les deux membres de l’équipe de conduite du train étaient qualifiés pour leur poste et aptes au travail .

Le train, qui est parti de Rosyth, en Alberta, se dirigeait vers l’État de l’Oklahoma, aux États-Unis. Il roulait à une vitesse d’environ 72 km/h au moment de l’incident, soit la limite de vitesse maximale permise sur les rails de cette portion de la voie ferrée.

Aussi grave que soit cet incident, les wagons-citernes sont souvent le mode de transport le plus sécuritaire pour déplacer des marchandises essentielles, surtout compte tenu des obstacles liés à l’autorisation et à la construction de pipelines en Amérique du Nord, déclare le directeur des communications du US Railway Supply Institute, Jean Hebert.

Le déraillement du train a provoqué un incendie monstre près de l'autoroute 16. Les pompiers ont combattu les flammes pendant près de 24 heures, selon le Bureau de la sécurité des transports. Photo : Radio-Canada / Albert Couillard

Le Canadien Pacifique responsable des conséquences

La compagnie ferroviaire du Canadien Pacifique est responsable de tous les coûts associés au déraillement, y compris les interventions d’urgence, l’évaluation environnementale et les efforts d’assainissement , affirmait mercredi un porte-parole du gouvernement de la Saskatchewan.

Le Canadien Pacifique a engagé des gens et des entrepreneurs environnementaux qualifiés pour réaliser les travaux nécessaires qui permettront d’évaluer pleinement les répercussions environnementales et élaborer une stratégie pour mettre en oeuvre des plans de restauration [du site] , poursuit-il.

Les enquêteurs du BSTBureau de la sécurité des transports ont commencé leur enquête sur le site du déraillement de train mardi matin, après que la zone ait été jugée suffisamment sécuritaire pour y accéder.

Au total, six enquêteurs ont été déployés sur les lieux de l’incident, qui n’a heureusement fait aucun blessé.

Mercredi, le CPCanadien Pacifique confirmait que les wagons qui ont quitté les rails répondaient aux standards de sécurité de Transports Canada.

Le train, en provenance de Rosyth en Alberta, se dirigeait vers l’État de l’Oklahoma, aux États-Unis.

