Des mini-voitures à l'effet thérapeutique

L'an passé, l'hôpital Fleurimont a reçu de petites voitures pour que les enfants puissent se rendre à leur chirurgie en Audi et en Volkswagen.

L’Hôtel-Dieu emboîte le pas cette année.

Les mini-voitures permettent de réduire le stress des enfants. Ils sont plus calmes, ils ont besoin de moins de doses de médicaments avant la chirurgie et ils sont plus calmes au réveil , explique Jimmy Hannon, chef de service de la chirurgie d’un jour et de la salle de réveil à l’Hôtel-Dieu.

À l’établissement de la rue Bowen Sud, à Sherbrooke, les jeunes patients peuvent désormais rouler vers la salle d’opération à bord d’une BMW.