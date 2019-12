Le CIUSSS MCQ satisfait du premier bilan du Centre multiservices Cloutier

La directrice adjointe aux soins ambulatoires de santé primaire du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec ( CIUSSS MCQCentre intégré de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec ), Karine Lampron, reconnaît que davantage de personnel avait été prévu pour la première semaine de service au Centre Cloutier.

Elle affirme cependant que l'objectif de la nouvelle clinique n'est justement pas de faire du volume ou de l'urgence, mais de s'assurer que les patients soient vus par le bon professionnel de la santé, qui peut être un médecin, une infirmière clinicienne, une infirmière spécialisée en santé mentale ou bien un travailleur social.

La main-d'oeuvre, un défi

Karine Lampron reconnaît que le défi de la main-d'oeuvre est important, mais soutient qu'une soixantaine de patients sont néanmoins vus par un professionnel de la santé chaque jour.

Karine Lampron est directrice adjointe aux soins ambulatoires de santé primaire du CIUSSS MCQ. Photo : Radio-Canada

L'objectif c'est de prendre en charge et d'accompagner les gens dans leur santé le plus possible; des fois on n’a pas besoin de voir le médecin ou l'infirmière praticienne tout de suite , explique Karine Lampron. On peut faire des autosoins, on peut se soigner, essayer des choses et revenir plus tard donc [les infirmières] sont là aussi pour accompagner les gens dans cette prise en charge là.

Sur cinq postes d' IPSPLinfirmière ou infirmier praticien spécialisé en soins de première ligne au Centre multiservices de santé et de services sociaux Cloutier, seulement deux sont comblés, dont un à temps partiel pour une employée qui se joindra à l'équipe à temps plein après les fêtes. Les autres postes sont en affichage continu.

Le CIUSSS MCQCentre intégré de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec prévoit avoir une équipe complète avant 2021.

L'urgence du Centre Cloutier-du-Rivage a fermé ses portes en octobre dernier. L'établissement a depuis été transformé en centre multiservices, ce qui a créé du mécontentement au sein du personnel et de la population.

Avec les informations d’Amélie Desmarais