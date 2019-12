Pénurie de main-d'oeuvre dans le secteur du tourisme en Abitibi-Témiscamingue

Les secteurs de la restauration, de l'hôtellerie, du transport et de la motoneige sont particulièrement touchés en ce moment.

Stéphanie Lamarche, directrice principale chez Tourisme Abitibi-Témiscamingue. Photo : Radio-Canada / Joël Côté

La directrice principale de Tourisme Abitibi-Témiscamingue, Stéphanie Lamarche assure que beaucoup de travail sera fait aussi pour trouver des solutions pour la rétention du personnel.

On va travailler spécifiquement avec les entrepreneurs et avec les employés au cours des prochaines années pour du coaching, pour augmenter l'accueil en Abitibi-Témiscamingue, mais qui va aussi toucher la rétention de la main-d'oeuvre parce que l'accueil, c'est aussi d'avoir des employés qui connaissent la région et qui connaissent ce qu'il y a à faire. Plus on connaît la région, plus on s'y attache , indique-t-elle.

Attirer les travailleurs

L'Alliance de l'industrie touristique du Québec lance une campagne pour valoriser les employés qui travaillent dans des secteurs associés au tourisme. Stéphanie Lamarche est consciente que la compétition est féroce dans la région au niveau du salaire notamment avec les minières, mais elle croit que l'industrie du tourisme a beaucoup plus à offrir que le salaire.

La possibilité de donner des avantages sociaux à différents corps de métiers est notamment envisagée. D'ailleurs, plusieurs travailleurs saisonniers n'ont pas accès à ces avantages sociaux en ce moment.