3,2 M$ en subventions à 12 organismes de Saguenay

Douze organismes de Saguenay recevront une subvention de plus de 100 000 $ de la part de la Ville en 2020. Ils se partageront, en tout, une enveloppe de 3,2 millions de dollars.

Lors d’une assemblée tenue à la fin novembre, le comité exécutif a entériné la liste des organismes, associations et regroupements qui seront soutenus pour la prochaine année. Cette liste a été soumise au conseil de ville avec la recommandation de prévoir les montants requis au prochain budget.

Un total de 153 organismes issus des domaines communautaire, sportif et culturel, de même que des promoteurs d’événements, reçoivent des fonds.

Les subventions les plus importantes sont celles accordées à la Corporation du musée de la Pulperie et à Diffusion Saguenay, qui recevront respectivement 852 943 $ et 837 128 $.

L’administration municipale délie également les cordons de sa bourse pour aider trois organismes en leur accordant une enveloppe de plus de 200 000 $. Il s’agit du Patro de Jonquière (211 249 $), du Club de gymnastique Jako (210 303 $) et du Musée du Fjord (243 198 $).

Pour ce qui est des subventions oscillant autour de 100 000 $, la Maison des jeunes Évasion de Chicoutimi, la Maison d’accueil pour sans-abri, le Festival Jazz et Blues, le Festival des bières du monde, Jonquière en musique, l’École de danse Florence Fourcaudot et l’Orchestre symphonique du Saguenay-Lac-Saint-Jean se partageront une cagnotte de près de 734 000 $.

Nouvelle politique

En juin 2018, Saguenay a officiellement adopté une politique de reconnaissance des organismes, assortie de critères rigoureux encadrant l’octroi de subventions. Avant l’élection de 2017, les organismes pouvaient frapper à plusieurs portes pour obtenir du financement, notamment celles de la Ville, du comité exécutif et de Promotion Saguenay.

Dorénavant, toute aide financière de plus de 100 000 $ doit être soumise à l’aval du conseil municipal et les dons et subventions ne proviennent que d’une seule source.

En 2018, Saguenay a distribué 21,3 millions de dollars en dons et subventions.