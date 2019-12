Conseils pratiques pour perdre moins de temps à l'aéroport

Quelque 25 000 voyageurs passent chaque jour par l’Aéroport international d’Edmonton pendant le temps des fêtes, une hausse de 20 % comparé à l’achalandage habituel.

Selon la porte-parole de l’ACSTA Christine Langlois, les matins et le jour du 20 décembre sont souvent les moments les plus occupés. Elle conseille aux voyageurs de se « donner amplement le temps » pour gérer les imprévus et les contrôles de sécurité.

Nous prenons tous de meilleures décisions quand nous avons du temps devant nous et [...] le pire qui peut arriver c’est que vous commenciez vos vacances un peu plus tôt , dit-elle.

Elle offre néanmoins quelques conseils pour éviter les délais au point de contrôle.

1. Installez l’application mobile « Passez rapidement à la sécurité »

Cette application gratuite développée par l’ACSTA vous permet de voir le temps d’attente actuel aux points de contrôle des principaux aéroports canadiens. Elle vous permet aussi de chercher les objets que vous comptez apporter dans vos bagages pour savoir s’ils sont permis et quelles restrictions s’appliquent.

L'Application de l'ACSTA montre les restrictions ou interdictions pour les objets dans les bagages. Elle montre aussi le temps d'attente aux points de contrôle de la plupart des aéroports au pays. Photo : CBC / Dave Bajer

2. Attendez avant d’emballer vos cadeaux

On adore, nous aussi, déballer des cadeaux, mais on préfère nettement ne pas déballer les vôtres , lance Christine Langlois.

Les agents de sécurité doivent néanmoins vérifier les bagages et il arrive qu’il soit nécessaire d’ouvrir les paquets. Non seulement c’est embêtant pour la personne qui les a emballés, mais ça ralentit considérablement le processus, selon l’ACSTA.

3. N’apportez pas de cannabis sur les vols internationaux

Même si vous voyagez dans un autre pays où le cannabis récréatif est légal, il est illégal de traverser une frontière avec de la marijuana. Si vous voyagez ailleurs au Canada, vous pouvez en apporter 30 g ou moins, que ce soit en cabine ou dans vos bagages enregistrés.

Si vous avez besoin d’une plus grande quantité pour des raisons médicales, vous devez apporter votre prescription.

4. Attention aux cadeaux et collations dans les bagages en cabine

Les quantités de gel, liquide et sels inorganiques que vous pouvez apporter en cabine sont limitées.

Les substances liquides ou semi-liquides doivent être dans des contenants de moins de 100 ml et rassemblés dans un sac transparent d'un litre ou moins. Bien que les passagers pensent souvent à appliquer la règle pour leurs boissons, ils doivent aussi le faire pour les tubes de dentifrice, le Nutella, l’humus, le sirop d’érable et les boules à neige décoratives.

Les outils, les armes et les boules de neige décoratives font partie des objets souvent remis aux agents de sécurité à l'aéroport d'Edmonton. Photo : CBC / Dave Bajer

Christine Langlois s’est dite surprise par le nombre de boules à neige qui ont dû être abandonnées au point de contrôle de l’aéroport d’Edmonton.

Ce n’est pas quelque chose que j’ai vu dans les autres aéroports, cette année , commente-t-elle.

Il est aussi interdit d’apporter plus de 350 ml de sels ou de granules inorganiques, ce qui équivaut environ à une cannette de boisson gazeuse. Ça inclut notamment les sels de bain, les chauffe-mains et les sacs magiques.

Avec des informations de Peggy Lam