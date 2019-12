Qui peut réclamer des frais lors d’une annulation?

Radio-Canada apprenait mardi que des restaurateurs du Vieux-Hull, à Gatineau, imposent la signature d’un contrat illégal à leurs clients lors d’une réservation de groupe pour les décourager d’annuler celle-ci.

Quand on fait une réservation, c’est un contrat et les deux parties doivent le respecter. On n’est pas en train de dire que les restaurateurs ne subissent pas de dommages quand vous ne vous présentez pas à votre réservation , a mentionné Me Elise Thériault, avocate chez Options Consommateurs, en entrevue à Sur le Vif.

La Loi sur la protection du consommateur  (Nouvelle fenêtre) stipule cependant que la voie à emprunter pour un restaurateur lésé n’est pas de prélever un montant sur une carte de crédit, mais plutôt d’utiliser les tribunaux.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Les restaurateurs du Vieux-Hull prétendent que les contrats qu'ils font signer sont légitimes (archives). Photo : Radio-Canada

Alors que l’Association des commerçants du secteur Aubry tentait de banaliser la situation en affirmant que les clients avaient accepté de signer ces contrats sans problème, Me Thériault assure que leur valeur est nulle.

Même si un consommateur signait cette clause-là en toute connaissance de cause, sa renonciation n’a pas de valeur, le consommateur est toujours protégé par la loi malgré tout , a-t-elle précisé.

Les consommateurs qui se seraient pliés à cette demande et qui souhaiteraient obtenir un dédommagement doivent également passer par les tribunaux.

Frais possibles

Par contre, dans le cas de l’achat d’une voiture et de la location d’un immeuble comme un hôtel ou un chalet, des frais peuvent s’appliquer lors d’une éventuelle annulation.

C’est également le cas pour les travailleurs qui font partie d’un ordre. Les médecins et les dentistes sont des professionnels qui ne sont pas couverts par la Loi sur la protection du consommateur. C’est la même chose pour les avocats et les autres types de professionnels , a noté Me Thériault.

Pour ce qui est des médecins, ce sont les fédérations qui les encadrent qui fixent le tarif imposé pour un rendez-vous manqué.

La pénalité maximale s’élève à 30 $ pour les médecins omnipraticiens. Elle était de 80 $ pour les médecins spécialistes en 2007, mais la grille tarifaire mise à jour en 2017 n’est pas publique — il est donc impossible de savoir le barème exact à l’heure actuelle.

Les dentistes ont encore plus de flexibilité. Non seulement il n’est pas illégal pour eux de réclamer des frais, mais en plus, ils peuvent décider du montant de ces frais. Le patient doit toutefois avoir été informé au préalable de cette politique et en avoir accepté les conditions.

Avec les informations de Jérôme Bergeron