Une année sportive haute en émotions en Saskatchewan

Fidèle à son habitude, la scène sportive saskatchewanaise a vécu son lot de moments d’exaltation et d’amertume cette année. Dans la victoire ou dans la défaite, le public des équipes sportives, composé de fervents amateurs et de néophytes, s’est rangé fidèlement derrière ses athlètes chouchous.

Une saison surprenante, une défaite déchirante

Les joueurs des Roughriders avaient la mine basse dans le vestiaire de l'équipe au terme de la défaite de 20 à 13 subie aux mains des Blue Bombers de Winnipeg, dimanche, au stade Mosaic. Photo : La Presse canadienne

Les Roughriders ont surpris bien des observateurs de la Ligue canadienne de football (LCF) en terminant le calendrier régulier au sommet de la Division ouest.

Il s'agit d'un tour de force attribuable à l’esprit de corps qui régnait au sein du Vert et Blanc, mais particulièrement à l’entraîneur-chef Craig Dickenson, une recrue qui a mené ses troupes avec l’aisance d’un vétéran, à Cody Fajardo, un quart-arrière passé de l’anonymat au statut de vedette, et à une défensive étanche mariant vétérans d’expérience et jeunesse prometteuse.

Cependant, leur parcours a pris fin en finale de l’Ouest, face aux éventuels champions de la coupe Grey, les Blue Bombers de Winnipeg.

Un premier championnat en 34 ans pour les Raiders

Les joueurs des Raiders savourent leur victoire contre les Giants, victoire qui les consacre champions de la Ligue de hockey junior de l'Ouest 2019. Photo : Lucas Chudleigh/Apollo Multimedia

La ville de Prince Albert n’est pas près d’oublier le but vainqueur de Dante Hannoun, marqué en prolongation lors du septième et ultime match de la série finale de la Ligue de hockey junior de l’Ouest (WHL) face aux Giants de Vancouver.

Ce filet a non seulement semé l’hystérie dans le centre Art Hauser, mais surtout mis fin à une disette de 34 ans depuis la dernière conquête de la coupe Ed-Chynoweth.

Les Rattlers marquent l'histoire

En août dernier, les Rattlers ont remporté le tout premier championnat de la CEBL après avoir battu les Hamilton Honey Badgers par la marque de 94 à 83. Photo : Devin Heroux/CBC

Les Rattlers de la Saskatchewan n'ont pas perdu de temps avant de marquer l'histoire de la Ligue canadienne élite de basketball (CEBL) en devenant la première équipe championne du circuit. Les locataires du centre Sasktel de Saskatoon l'ont d'ailleurs fait avec panache en remportant les grands honneurs à domicile, devant leurs partisans, à la fin du mois d'août.

Cela a aussi permis à la vedette locale, Michel Linklater, de terminer sa carrière professionnelle à la maison avant d'accrocher ses crampons pour de bon. C'est vraiment spécial, c'est quelque chose dont je me souviendrai toute ma vie , avait-il déclaré après le triomphe des siens.

Les exploits de Janick Lacroix

Le boxeur Janick Lacroix pose fièrement avec son entraîneur, Kerry Fahlman après une victoire en 2018. Photo : Josée Bourdon

Les années se suivent et se ressemblent pour le boxeur fransaskois Janick Lacroix. Celui qui réside maintenant à Medicine Hat, en Alberta, a profité des 12 mois de l’année pour regarnir sa collection de trophées et de médailles, en remportant son lot de combats.

Habitué de savourer l’ivresse de la victoire, l’ancien habitant de Ponteix a connu la défaite à deux reprises en finale d’un tournoi national face à l’Ontarien Mohamed Zawadi. Les deux pugilistes se sont livré deux duels titanesques aux Jeux du Canada, à Red Deer, en février, puis aux Championnats Super Channel 2019, quelques mois plus tard en Colombie-Britannique.

Janick Lacroix espère qu’il aura la chance, un jour, de remonter sur le même ring que Mohamed Zawadi pour prendre sa revanche, mais il va devoir s’armer de patience, puisque son rival, à qui il voue un grand respect, a fait le saut au niveau senior.

L’élimination rapide du Rush

Jeff Shattler et Ryan Keenan célèbrent un but du Rush de la Saskatchewan dans le troisième match de la NLL, en juin 2018. Photo : La Presse canadienne / Liam Richards

Meilleure équipe de la Division ouest en saison régulière en 2019, le Rush de la Saskatchewan a baissé pavillon face à la quatrième formation, le Mammouth du Colorado, en prolongation, dès leur premier match éliminatoire.

Cette défaite surprise en demi-finale de l’Ouest était la première élimination du Rush durant sa quatrième saison à Saskatoon. Auparavant, l’entraîneur-chef Derek Keenan avait mené ses troupes à la finale des séries éliminatoires chaque année, remportant au passage deux championnats.

Lauren Matai s’éclate aux Jeux d’été de l’Ouest canadien

À 16 ans, Lauren Matai, de Saskatoon, a remporté cinq médailles, dont quatre d'or. Photo : Desirea Agar/EmClaire Photography

Après avoir terminée en sixième position aux Jeux du Canada, tenus en février en sol albertain, la délégation saskatchewanaise a fait bonne figure quelques mois aux Jeux d’été de l’Ouest canadien.

Une récolte de 213 médailles a permis aux athlètes verts de finir au deuxième échelon à la compétition présentée à Swift Current.

La grande vedette a été Lauren Matai, une native de Saskatoon qui excelle en aviron. L’adolescente de 16 ans s’est distinguée en montant à cinq reprises sur le podium, dont quatre fois sur la plus haute marche, ce qui lui a permis d’être nommée porte-drapeau de la cérémonie de clôture.