La Ville devra renégocier le pôle d’échange ouest du tramway

Les retards dans la réalisation du Phare et la conception du pôle d’échange ouest du tramway forceront la Ville de Québec à renégocier la participation financière du Groupe Dallaire.

Au départ, la facture de 12 à 15 millions de dollars devait être entièrement assumée par le promoteur immobilier et la station devait être livrée au plus tard le 1er janvier 2022.

Aujourd’hui, tant le budget que l’échéancier sont remis en question, notamment parce que le ministère des Transports du Québec exige que l’interconnexion avec le transport en commun de Lévis se fasse à cet endroit.

Le bureau de projet, il redessine l'ensemble du pôle parce que ç'a pris une autre dimension à partir du moment où il y a quand même beaucoup d'autobus qui sont prévus quotidiennement de Lévis , a clarifié le maire Régis Labeaume.

Tant que les nouveaux plans ne seront pas finalisés, le maire est incapable de préciser combien coûtera le pôle d’échange et qui paiera la facture.

Il s’attend toutefois à ce que la Ville, le ministère des Transports et le Groupe Dallaire collaborent.

Une fois qu'on s'est entendu avec le gouvernement, on s'assoit et on renégocie avec le promoteur immobilier leur apport financier dans le projet ainsi que la date de livraison , résume Régis Labeaume en ajoutant qu’il est hors de question de négocier avec la Ville de Lévis.

Inauguration en 2026

Les retards dans cette section du projet ne devraient pas modifier le calendrier global qui prévoit l’inauguration du tramway en 2026.

Régis Labeaume explique que peu importe à quel moment le projet immobilier du Phare sortira de terre, rien n’empêche de construire le pôle d’échange avant le complexe immobilier. On n'est plus à la traîne du promoteur.

Par ailleurs, le maire est persuadé que, malgré les retards, le Phare finira par se réaliser.

C'est un très beau projet, mais là c'est un peu plate il est retardé. Moi, ma compréhension, c'est qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui sont intéressés, ils ne manqueront pas d'argent , commente le maire.

Avec les informations d'Alexandra Duval