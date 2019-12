Les employés du Complexe Jonquière de Rio Tinto renouvellent leur contrat de travail

Les travailleurs recevront un montant forfaitaire de 2500 $ par personne, ce qui équivaut à 3,9 millions de dollars au total. L'entente prévoit l'embauche de nouveaux employés.

On ramène des jobs qui étaient sorties à l'externe comme le scellement des anodes. C’est sept postes de plus qu'on crée du côté Arvida. C'est 37 nouveaux postes qu'on va créer, dont un technicien en laboratoire analytique, un poste d'infirmière au centre médical. Il y a création de sept postes de formateurs à l'usine Vaudreuil , résume le président du syndicat, Alain Gagnon.

Le président du Syndicat national des employés de l'aluminium d'Arvida, Alain Gagnon, en entrevue en studio Photo : Radio-Canada / Vicky Boutin

Les clauses salariales comme les hausses ne font pas partie du contrat de travail puisqu'elles sont négociées chaque année entre la direction de Rio Tinto et l'ensemble des syndicats de la région. Alain Gagnon affirme qu'aucune concession n'a été demandée aux employés. Selon lui, il s’agit d'une entente exceptionnelle intervenue juste avant qu'on prenne connaissance de l'incertitude causée par le nouvel accord de libre-échange Canada-États-Unis-Mexique.

L'entente touche les employés des alumineries de Jonquière et de Laterrière, de l'usine de traitement de la brasque, d'Énergie électrique sud et du Centre de recherche et de développement Arvida (CRDA).

Le porte-parole de Rio Tìnto, Simon Letendre, estime que ce nouveau contrat de travail aura pour effet de stabiliser la production dans un contexte de marché difficile.

Dès le départ, dans ce processus-là, la direction et les représentants syndicaux voulaient conclure des ententes qui soient satisfaisantes pour les deux parties, puis en même temps préparer l'avenir de nos installations dans la région. Simon Letendre, porte-parole, Rio Tinto

L'entreprise refuse toutefois de relancer le projet d’ajout de 16 cuves à l'usine AP-60 de Jonquière. Le projet a récemment mis en veilleuse en raison des surplus d'aluminium sur le marché.