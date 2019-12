Les Dolmissois peuvent soumettre leurs questions aux élus par Internet

Les Dolmissois peuvent obtenir leurs réponses en visionnant les séances sur le web ou à la télévision.

Ça rentre au service du greffe. À partir de ce moment-là, les gens vérifient les questions, parce qu'il faut que ça demeure des questions. Il ne faut pas que ce soit une opinion. À ce moment-là, ils priorisent ces questions , explique le maire Pascal Cloutier.

Les gens ont jusqu'à 13 h 30 le lundi de la séance pour soumettre leurs questions. Les réponses sont livrées le soir même.

Les élus, qui siègent souvent devant une salle vide, prennent le pari de favoriser la participation citoyenne en ayant recours à Internet. En 2020, Roberval offrira aussi ce service. Pour le maire Sabin Côté, cette approche devenait incontournable.

Ça rentre dans l'air du temps avec la conciliation travail-famille. Le conseil est à 19 h 30. Les enfants ne sont pas encore couchés. Ils sont en train de prendre leur collation, d'écouter leur émission. On s'installe en live sur notre ordinateur et on est en mesure d'écouter le conseil et d'avoir réponse à la question qu'on pouvait avoir durant la journée. Donc, ça devient très actuel de procéder de cette façon-là et ça devient évident pour nous d'aller dans ce sens-là.

Sabin Côté, maire de Roberval