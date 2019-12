Le record mondial de la plus longue rangée de billets de banque battu au Nouveau-Brunswick

Organisé au Centre Avenir de Moncton par Medavie, « Le Défi Cinq Dollars » a permis de collecter des fonds pour le Centre de ressources et de crises familiales Beauséjour.

Ce sont 251 030 dollars qui ont été amassés.

Ce défi était organisé par l'assureur Médavie Croix Bleue. Photo : Radio-Canada / Anne-Marie Parenteau

Les citoyens du sud-est du Nouveau-Brunswick étaient invités à venir faire des dons de billets de 5 dollars toute la journée, mercredi. La collecte avait préalablement reçu des dons de l'entreprise Audiologie Avenir et de la Banque royale du Canada. Medavie a participé à hauteur de 20 000 dollars.

Depuis 3 h du matin, une trentaine de bénévoles étaient à l’oeuvre afin de mettre en ligne les 50 206 billets, conformément au règlement fourni par l'organisation Guinness World Records .

Un officiel de l’organisation des records Guinness était présent pour homologuer ce record.

Une trentaine de bénévoles viennent de placer des dizaines de milliers de billets de banque bout à bout. Photo : Radio-Canada / Anne-Marie Parenteau

Bout à bout, les billets couvrent une distance de plus de 7 kilomètres : exactement 7435,57 mètres.

Les organisateurs ont largement dépassé leur objectif qui était de recueillir 40 000 billets de banque.

Le Nouveau-Brunswick rafle ainsi un titre à l’Illinois, où, en 2007, on avait aligné des billets de banque pour le précédent record mondial de 3434,4 mètres.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  50 206 billets de 5 $ ont été étalés sur une distance de plus de 7 km. Photo : Radio-Canada / Anne-Marie Parenteau

Un camion blindé était sur place pour assurer le transport sécuritaire de cette cagnotte.

Les 251 030 dollars récoltés vont permettre de financer les activités du Centre de ressources et de crises familiales Beauséjour.

Un camion blindé va transporter la somme. Photo : Radio-Canada / Anne-Marie Parenteau

Cet organisme à but non lucratif, ouvert en 2016, offre des services de conseil, de soutien et d'hébergement à ceux qui souffrent de problèmes émotifs, aux victimes de violence familiale et d’abus sexuel ainsi qu’à leurs enfants.