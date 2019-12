Remplacer le CTMA Vacancier par un navire neuf ou usagé?

Le maire Lapierre croit que l'achat d'un navire répondrait à l'urgence de la situation.

Le maire réitère l’importance pour les Madelinots d’avoir une solution rapide puisque le Vacancier, qui transporte les marchandises entre les Îles et le continent, est près de sa fin de vie utile. Il y a des bateaux disponibles sur le marché mondial, affirme le maire, qui pourrait répondre à des besoins rapidement, à des besoins pour maintenant. Pour nous, c’est une option qu’on souhaite que le gouvernement retienne.

À quelques semaines de la fin de l'année, les Madelinots ne savent toujours pas quelle solution est retenue par Québec.

L’ancien gouvernement libéral avait, en 2018, adopté un décret qui ouvrait la porte à un appel d’offres international pour la construction d’un nouveau navire. Le chantier maritime Davie, qui aurait obtenir le contrat, avait par la suite entamé des poursuites pour faire annuler cette décision.

Des démêlés judiciaires sont toujours en cours, même si le décret gouvernemental a été annulé en janvier dernier par le ministre des Transports, François Bonnardel.

À l’époque, M. Bonnardel promettait d’annoncer rapidement une nouvelle solution pour le remplacement du Vacancier.

Cette décision a relancé toutes les discussions autour de la vocation du navire de remplacement, soit le transport de marchandises et une offre de croisières sur le Saint-Laurent entre Montréal et les Îles-de-la-Madeleine avec un arrêt sur la côte gaspésienne.

Interrogé sur l’hypothèse d’une scission entre les deux missions du futur navire, soit le service de croisières et celui de transport des marchandises, Jonathan Lapierre, qui dit être en discussion avec tous les ministres impliqués dans le dossier, rappelle que ça fait partie des scénarios à l’étude. On a toujours dit que le maintien dans le seul et même bateau du cargo et du volet croisière, ces deux volets jumelés permettent de réaliser une croisière super intéressante entre Montréal et les îles et d’en assurer le développement.

Pont du navire CTMA Vacancier Photo : Radio-Canada / Laurence Royer

Le maire doute toujours de la rentabilité d’une entreprise basée sur la seule offre de croisières. Au Québec, on n’est pas présent dans le développement de croisières internationales. On reçoit des croisières, mais on n’est pas un exportateur de cette aventure-là.

Jonathan Lapierre espère que Québec annoncera ses couleurs au début de la prochaine année.

Le Cabinet du ministre des Transports indique qu'aucune décision n’a encore été prise dans le dossier de la Coopérative de transport maritime et aérien (CTMA) et qu'une telle décision, lorsqu'elle sera prise, sera communiquée en temps et lieu.