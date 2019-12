Harcèlement : entente de principe entre Harvey Weinstein et des plaignantes

Harvey Weinstein et son studio, aujourd'hui en faillite, sont parvenus à un accord de principe d'un montant total de 25 millions de dollars avec plusieurs dizaines de femmes qui accusent l'ex-magnat d'Hollywood de harcèlement ou d'agression sexuelle, rapporte mercredi le New York Times.

Cet accord, qui doit encore recevoir l'aval de la justice et la signature des différentes parties prenantes, mettrait fin à presque toutes les poursuites civiles lancées par les plaignantes, ajoute le quotidien américain, qui cite des sources engagées dans les négociations.

Le producteur déchu n'aurait aucune obligation de plaider coupable et n'aurait aucun dédommagement à verser, toujours selon le New York Times; le paiement des indemnités incomberait aux compagnies d'assurance de l'ancien studio Weinstein Co.

Les 25 millions de dollars seraient partagés entre plus de trente femmes qui se sont déjà manifestées − des actrices et d'anciennes employées de Harvey Weinstein − et d'autres victimes potentielles qui pourraient le faire dans les prochains mois.

Cette somme serait puisée dans les 47 millions de dollars qui doivent être versés en vertu d'un accord destiné à solder le passif du studio.

Au total, plus de 70 femmes ont accusé le producteur pour des faits qui se seraient produits sur plusieurs décennies. Harvey Weinstein nie ces accusations et parle de relations consenties.

La révélation du scandale, à la suite d'un article paru dans le New Yorker en octobre 2017, a déclenché un flot inédit de témoignages de femmes agressées, relayés notamment sur les réseaux sociaux où sont apparus les mots-clés MeToo (MoiAussi) et, en France, BalanceTonPorc .

Harvey Weinstein reste poursuivi au pénal dans l'État de New York en raison d'agressions sexuelles en 2006 et 2013; son procès doit s'ouvrir le 6 janvier.