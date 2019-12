Colis de Noël : visite au coeur du centre de tri de Postes Canada à Dieppe

Le 11 décembre, c'est la date butoir pour acheminer un colis d'un bout à l'autre du pays à temps pour le jour de Noël. Les postiers travaillent d'arrache-pied au centre de tri de Dieppe.

C’est fou, je suis ici depuis 32 ans et cette année, les paquets sont remarquables , souligne la postière Marylin Savoy tout en remplissant son camion de livraison orné d’une couronne de Noël.

Après le système de repérage, les colis sont triés puis acheminés vers la province du destinataire. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Hughes

Environ 75 000 colis transitent par ce centre de tri tous les jours pendant le mois de décembre. Les chiffres sont mirobolants partout au pays. Quelque 1,7 million de paquets seront traités quotidiennement au Canada d’ici au 25 décembre.

Lundi dernier, on a livré pour le Canada 2,2 millions de paquets, c'est un record pour notre compagnie , explique Scott Ferguson, un superviseur du centre de tri de Postes Canada à Dieppe.

C'est sûr que quand on peut apporter le colis à la maison et qu'on voit les gens qui sont bien contents de voir leur colis, on aime ça. Scott Ferguson, superviseur au centre de tri de Dieppe

Le superviseur au centre de tri de Postes Canada à Dieppe, Scott Ferguson. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Hughes

Des boîtes de toutes les tailles frappées du logo d'Amazon se trouvent dans tous les paniers. Une centaine d'employés temporaires ont été appelés en renfort pour la saison haute.

Signe de l'augmentation de livraisons, des cargaisons sont maintenant acheminées dans des wagons de train jusqu'à Moncton, une première cette année.

Et si les livraisons entre Moncton et Halifax sont généralement assurées en moins de 48 heures, le transport vers Terre-Neuve-et-Labrador prend un peu plus de temps. Un avion décolle d'ailleurs tous les jours à destination de Saint-Jean, Terre-Neuve.

Le courrier du Père Noël

Les facteurs sont également impartis d'une mission de la plus haute importance. Les lettres au père Noël, c'est le père Noël qui répond avec ses lutins , jure le superviseur, sans broncher. On les envoie au père Noël, au pôle Nord.

Les enfants ont jusqu'au 12 décembre pour envoyer une lettre au père Noël afin de recevoir une réponse avant Noël. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Hughes

Gare aux erreurs, l’ancien facteur exhorte les parents à écrire une adresse de retour bien lisible.

C’est sûr qu’on ne veut pas avoir une lettre au père Noël perdue dans le système. Scott Ferguson, superviseur au centre de tri de Dieppe

Les enfants ont jusqu’au 12 décembre pour mettre une lettre à la poste s’ils souhaitent recevoir une réponse de saint Nicolas avant le 25 décembre.