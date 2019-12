Deux Témiscamiennes demandent aux moins de 35 ans de s’inscrire au Registre des donneurs de cellules souches

Le 30 novembre dernier, Marie-Ève Girard lance une publication Facebook où elle écrit qu’elle offre un cadeau d’une valeur inestimable, un don de cellules souches.

Elle interpelle aussi la générosité des internautes dans le but d’aider son amie, une Témiscamienne qui doit recevoir un don de cellules souches, pour avoir une chance de guérison, écrit-elle.

Je voulais sensibiliser les gens de 18 à 35 ans de s’inscrire au registre d’Héma-Québec pour augmenter les chances d’avoir quelqu’un de compatible avec elle , raconte Marie-Ève Girard.

Depuis la publication, 75 personnes en Abitibi-Témiscamingue ont ajouté leur nom au Registre des donneurs.

À 36 ans, Marisol Boucher Lupien se désole de ne pas pouvoir s’inscrire au registre. J’ai fait des démarches au niveau de mon médecin de famille, du médecin traitant de mon amie et il n’y a aucune possibilité d’être typé (profil génétique). C’est vraiment de la sensibilisation qu’on veut auprès des moins de 35 ans. Leur dire qu’ils ont la possibilité de sauver une vie , confie-t-elle.

Par qui et pour qui

Les personnes nécessitant un don de cellules souches sont souvent celles qui combattent une maladie très grave, comme la leucémie.

Par cellules souches, on fait principalement référence à des globules rouges et blancs et des plaquettes. Ces cellules sont produites par la moelle osseuse.

Lorsque les autres options de traitement n’ont pas fonctionné, c’est réellement l’ultime chance de sauver la vie d’un patient qui nécessite une greffe de cellules souches , explique le porte-parole pour Héma-Québec, Laurent Paul Ménard.

Les chances de trouver un donneur compatible dans la famille sont environ d’une sur quatre, après quoi le Registre propose plus de 32 millions d’inscrits sur la planète.

Ce nombre est gros, mais les chances d’établir une compatibilité demeurent minces, indique le porte-parole d'Héma-Québec. C’est un peu comme gagner à la loterie quand on parvient à avoir un donneur qui est compatible avec un receveur. C’est vraiment la quantité d’options qui fait la différence , affirme Laurent Paul Ménard.

Le porte-parole d'Héma-Québec, Laurent-Paul Ménard (archives) Photo : Radio-Canada

Les personnes de l’Abitibi-Témiscamingue ont toutefois des caractéristiques génétiques propres à la région, ce qui ajoute aux chances de trouver un donneur pour cette mère de famille du Témiscamingue.

Toute personne âgée entre 18 et 35 ans en bonne santé peut faire un don de cellules souches. Les inscriptions se font sur le site d’Héma-Québec.

Au Québec, 47 000 personnes sont inscrites au Registre des donneurs de cellules souches  (Nouvelle fenêtre) chapeauté par Héma-Québec.