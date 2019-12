L'Université Laval veut réduire de 50 % l'empreinte carbone de ses placements

Pour passer à l'action rapidement, l'Université Laval se donne aussi une cible de mi-parcours : réduire de 30 % l'empreinte carbone de ses actions d'ici 5 ans.

Bien qu'ambitieuses, ces cibles sont différentes des intentions d'abord annoncées à l'hiver 2017. À la suite de pressions étudiantes, l'ancienne administration avait promis de retirer ses placements dans le secteur du pétrole.

Or, la nouvelle stratégie ne repose pas directement sur ce principe. L'Université dit certes vouloir limiter l'exposition des investissements aux réserves d'énergies fossiles , mais ne promet pas de cesser ses investissements dans les hydrocarbures.

L'Université Laval dit avoir adopté une stratégie plus globale . En misant sur le principe de réduction de l'empreinte carbone, l'institution atteindra de meilleurs résultats, selon le vice-recteur à l'administration, André Darveau.

Si on se limitait vraiment au simple retrait des actions de compagnies qui touchent les énergies fossiles, ce serait une réduction de 19,3 % de notre empreinte carbone. André Darveau, vice-recteur à l'administration de l'Université Laval

André Darveau, vice-recteur à l'administration de l'Université Laval Photo : Radio-Canada

Là, on vise une action beaucoup plus large qui nous permet de pousser beaucoup plus loin , illustre M. Darveau. Il affirme d'ailleurs que se retirer des hydrocarbures ne réglerait pas tout, car d'autres secteurs industriels sont encore plus polluants.

De toute façon, M. Darveau est convaincu que l'objectif de réduction de l'empreinte carbone entraînera forcément un retrait graduel des investissements dans les énergies fossiles.

Priorité rendement

Au 31 décembre 2018, l'empreinte carbone des actions de l'Université Laval était évaluée à 156 tonnes de CO2 pour chaque million de dollars investi.

Sur les 250 millions de placements que possède l'Université Laval, environ 100 millions sont des actions : c'est donc à cette portion que s'appliquera le nouveau critère de réduction de l'empreinte carbone.

La stratégie de l'université précise néanmoins que cela devra s'effectuer de manière à limiter tout impact significativement défavorable au rendement .

Une bonne partie des placements de l'Université Laval sert en effet à financer des bourses d'étudiants et des projets de recherche de professeurs; une réduction du rendement aurait donc des conséquences.

La bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'on a fait une analyse et quand on regarde les placements à faible empreinte carbone, le rendement est à peu près semblable présentement au rendement régulier donc on pense que c'est atteignable. André Darveau, vice-recteur à l'administration de l'Université Laval

Les calculs d'empreinte carbone seront rendus publics chaque année par l'Université Laval, qui est l'une des premières au pays à annoncer une telle stratégie d'investissement responsable.

La semaine dernière, l'Université McGill, à Montréal, annonçait un engagement semblable, avec l'objectif ultime de devenir une institution carboneutre d'ici 2040.